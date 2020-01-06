Убит террорист "Заур", который жестоко издевался над украинкой в Донецке

На Донбассе ликвидировали террориста батальона "Восток" по прозвищу "Заур".

Об этом в Facebook сообщила украинка Ирина Довгань, которую в 2014 году, завернутую в государственный флаг Украины пытали в центре оккупированного Донецка.

"Не могу не поделится радостью. Вторая тварь тоже сдохла. Заурчик – земля тебе бетоном. P.S Мной некорректно написан радостный пост. На тот свет отправились уже два моих мучителя из батальона Восток", – написала она.

Довгань отметила, что ранее был ликвидирован террорист Олег Мамиев ("Мамай").

"Нельзя не отметить Мамая, с которым жизнь не свела (Слава Богу). Он тоже был утилизирован нашими ВСУ больше года назад. Ряды поредели", – добавила она.

Ирина Довгань в "ДНР"

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Террористы "ДНР"

Террорист "Заур"

Ранее Ирина Довгань дала интервью для OBOZREVATEL, где рассказала об оккупации Донбасса, и что ждет в будущем регион.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Довгань выступила перед представителями ООН. Также украинка считает, что закон "Об особом статусе Донецкой и Луганской областей" и вытекающий из него закон об амнистии сепаратистов, нарушают права пострадавших.

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