Убит террорист "Заур", который жестоко издевался над украинкой в Донецке

На Донбассе ликвидировали террориста батальона "Восток" по прозвищу "Заур".
Об этом в Facebook сообщила украинка Ирина Довгань, которую в 2014 году, завернутую в государственный флаг Украины пытали в центре оккупированного Донецка.
"Не могу не поделится радостью. Вторая тварь тоже сдохла. Заурчик – земля тебе бетоном. P.S Мной некорректно написан радостный пост. На тот свет отправились уже два моих мучителя из батальона Восток", – написала она.
Довгань отметила, что ранее был ликвидирован террорист Олег Мамиев ("Мамай").
"Нельзя не отметить Мамая, с которым жизнь не свела (Слава Богу). Он тоже был утилизирован нашими ВСУ больше года назад. Ряды поредели", – добавила она.
Ирина Довгань в "ДНР"
Над Довгань издевались, привязав к столбу
Террористы "ДНР"
Террорист "Заур"
Ранее Ирина Довгань дала интервью для OBOZREVATEL, где рассказала об оккупации Донбасса, и что ждет в будущем регион.
Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Довгань выступила перед представителями ООН. Также украинка считает, что закон "Об особом статусе Донецкой и Луганской областей" и вытекающий из него закон об амнистии сепаратистов, нарушают права пострадавших.
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