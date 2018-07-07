Убить 20 детей-заложников: автора жесткого письма в СБУ поймали

Жителю Ивано-Франковской области, который требовал 350 тыс. долларов за "освобождение 20 детей-заложников", объявлено о подозрении.

Правоохранители проверили имена и фамилии детей из списка и выяснили, что большинство из них числилась или числится в списках розыска без вести пропавших детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Некоторые из них были найдены, а их местонахождение установлено - дети находились дома. Одновременно проводились неотложные следственно-розыскные мероприятия по установлению IP-адреса устройства, с которого поступило сообщение и лица, его отправившего. Злоумышленником оказался 24-летний ранее не судимый житель Коломыйского района Ивано-Франковской обл.", - сказано в сообщении.

По месту его жительства был проведен обыск. Правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. Мужчина полностью сознался в совершении преступления.

Действия злоумышленника предварительно квалифицированы по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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