Убирала техника Минобороны: грузовик слетел с моста и упал на рельсы

В пятницу, 15 июня, на трассе "Киев-Луганск-Изварино" в Днепропетровской области грузовик вылетел с моста и упал на рельсы.

Как рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева, авария произошла около 21:00 при повороте на Новомосковск, передает 056.ua.

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По ее словам, водитель грузовика "IVECO" не справился с управлением, машина вылетела с моста и упала на рельсы перегона Самаровка-Новомосковск.

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Авто перекрыло сразу два пути, что привело к задержке железнодорожного транспорта.

Новости В Запорожье под мостом застрял грузовик

Водитель фуры получил травмы и был госпитализирован.

Спасатели смогли самостоятельно разблокировать движение по одному ж/д пути.

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"Движение железнодорожного транспорта осуществляется по одной колее с задержкой. Для дальнейшей ликвидации аварии, согласно плану взаимодействия, была привлечена техника Министерства обороны Украины", - рассказала Гречищева.

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В 22:50 грузовой автомобиль убрали с пути. Спасатели смыли разлившиеся горюче-смазочные материалы, а в 23:00 движение по ж/д путям было полностью восстановлено.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня в Николаевской области под перегруженной фурой обрушился мост через р. Ингул.