Убирала техника Минобороны: грузовик слетел с моста и упал на рельсы

В пятницу, 15 июня, на трассе "Киев-Луганск-Изварино" в Днепропетровской области грузовик вылетел с моста и упал на рельсы.
Как рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева, авария произошла около 21:00 при повороте на Новомосковск, передает 056.ua.
056.ua
По ее словам, водитель грузовика "IVECO" не справился с управлением, машина вылетела с моста и упала на рельсы перегона Самаровка-Новомосковск.
056.ua
056.ua
Авто перекрыло сразу два пути, что привело к задержке железнодорожного транспорта.
Водитель фуры получил травмы и был госпитализирован.
Спасатели смогли самостоятельно разблокировать движение по одному ж/д пути.
056.ua
"Движение железнодорожного транспорта осуществляется по одной колее с задержкой. Для дальнейшей ликвидации аварии, согласно плану взаимодействия, была привлечена техника Министерства обороны Украины", - рассказала Гречищева.
056.ua
056.ua
В 22:50 грузовой автомобиль убрали с пути. Спасатели смыли разлившиеся горюче-смазочные материалы, а в 23:00 движение по ж/д путям было полностью восстановлено.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня в Николаевской области под перегруженной фурой обрушился мост через р. Ингул.