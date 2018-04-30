"Убирайтесь в Украину": в Польше вспыхнул новый скандал из-за УПА

В Польше было совершено нападение на активистов общества "Магурич", которые восстанавливали старое украинское греко-католическое кладбище. Нападавшие обвиняли волонтеров в восстановлении могил бойцов УПА.

Как сообщил украинский еженедельник в Польше "Наше слово", попытка нападения на лагерь произошла в ночь на 29 апреля в селе Старая Гута (гмина Нароль Любачивского уезда Подкарпатского воеводства).

Волонтер и преподаватель Ольга Соляр рассказала, что нападавшие прибыли на старое кладбище, где расположился лагерь, и угрожали его участникам. Помимо прочего, выкрикивали: "Wyp...ać na Ukrainę" (вульгарно - "Убирайтесь в Украину"), обвиняли участников лагеря в восстановлении могил УПА.

На инцидент отреагировала местная полиция. Задержаны пятеро нападавших, все были нетрезвые.

Объединение украинцев в Польше (ОУП) выступило с заявлением, в котором выражает надежду на то, что нападавшие на членов лагеря "Магурич" будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

"Нападение на лагерь общества "Магурич" в селе Старая Гута считаем следствием проявлений враждебности и агрессии ко всему украинскому, которые применяют в среде крайне правых. А также это является следствием недостаточной реакции органов государственной власти Республики Польша на аналогичные случаи, произошедшие в Польше за последние годы", - говорится в заявлении организации.

Как сообщал "Обозреватель", ранее неизвестные сожгли под зданием посольства Польши в Киеве флаг этой страны.