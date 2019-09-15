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15 сентября • обновлено в 10:47
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Убило током: на Одесщине произошло трагическое ЧП с ребенком

1.3т Читать материал на украинском

14-летний подросток погиб от удара током в Малиновском районе на Одесщине. Трагедия произошла на железнодорожной станции.

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Как сообщает национальная полиция Одесской области, двое детей ожидали электричку, когда один из них решил перебраться через металлическую цистерну на путях. На одной из ступенек цистерны произошло короткое замыкание и подростка ударило током. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Место трагедии

Место трагедии

Национальная полиция Одесской области

Место трагедии

Место трагедии

Национальная полиция Одесской области

В настоящее время полицией решается вопрос о внесении ведомостей по указанному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 115 – (Умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") ККУ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области повесился десятилетний ребенок. А в Днепре арестовали мать, которая много лет издевалась над своими детьми.

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Место
Украина Одесса
Теги
умер ребенок ребенок
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