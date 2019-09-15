Убило током: на Одесщине произошло трагическое ЧП с ребенком

14-летний подросток погиб от удара током в Малиновском районе на Одесщине. Трагедия произошла на железнодорожной станции.

Как сообщает национальная полиция Одесской области, двое детей ожидали электричку, когда один из них решил перебраться через металлическую цистерну на путях. На одной из ступенек цистерны произошло короткое замыкание и подростка ударило током. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Место трагедии Национальная полиция Одесской области

Место трагедии Национальная полиция Одесской области

В настоящее время полицией решается вопрос о внесении ведомостей по указанному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 115 – (Умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") ККУ.

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