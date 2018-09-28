Убили за авто на еврономерах: пропавшего жителя Хмельницкой области нашли в озере

Пропавшего жителя Хмельницкой области обнаружили мертвым в водоеме Коростышевского района.

Тело мужчины со следами насильственной смерти нашли на Житомирщине 25 сентября, сообщили в полиции.

Уже 26 сентября правоохранители установили, что погибшим является 34-летний житель Хмельницкой области, который на протяжении последней недели разыскивался как без вести пропавший.

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Как сообщает хмельницкий сайт 0382.ua, мужчина возвращался из города Бердянск Запорожской области на приобретенном там автомобиле марки "БМВ 528" серого цвета на литовской регистрации JJF613. На указанном автомобиле Вадим Тимофеев двигался в направлении с. Винкивцы Хмельницкой области через Одесскую и Винницкую области. Последний раз выходил на связь 20 сентября после 21:00 и сообщил, что под Одессой подобрал мужчин, которые едут с ним в Винницу.

В ходе дальнейшего досудебного расследования полиция проводит необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и причастных к смерти человека.

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