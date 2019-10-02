"Убили свои же?" Выяснились скандальные подробности о погибшей девушке из "Айдара"

Солдат батальона "Айдар" Анастасия Витовская, которая погибла 27 сентября около города Зализне Донецкой области, не была убита силами противника.

Есть несколько версий ее гибели, среди них – неосторожное обращение с оружием и убийство, сообщил на своей странице в Facebook главный редактор проекта "Новинарня" Дмитрий Лиховий.

"Продолжается расследование. Взрыв гранаты – или неосторожное обращение, или убийство своими же. Так, к сожалению, бывает. И с девушками в ВСУ на Донбассе тоже. Не впервые. Разные отношения между несколькими разными людьми с оружием", – пояснил он.

Лиховий подчеркнул, что Анастасию Витовскую именно поэтому не внесли в официальные списки погибших в зоне ООС.

Сообщение о гибели Анастасии Официальная страница 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар"

"Батальон "Айдар" подтверждает, что это небоевая потеря. При этом именно их неоднозначная публикация в Fb стала катализатором всего этого хайпа", – написал журналист.

Зализне Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в день смерти девушки террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате погиб еще один защитник Украины, старший лейтенант, военнослужащий Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Известно, что он участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО/ООС в рядах Вооруженных сил, а позже – Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.

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