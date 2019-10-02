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2 октября • обновлено в 11:21
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"Убили свои же?" Выяснились скандальные подробности о погибшей девушке из "Айдара"

14.9т Читать материал на украинском

Солдат батальона "Айдар" Анастасия Витовская, которая погибла 27 сентября около города Зализне Донецкой области, не была убита силами противника.

Есть несколько версий ее гибели, среди них – неосторожное обращение с оружием и убийство, сообщил на своей странице в Facebook главный редактор проекта "Новинарня" Дмитрий Лиховий.

"Продолжается расследование. Взрыв гранаты – или неосторожное обращение, или убийство своими же. Так, к сожалению, бывает. И с девушками в ВСУ на Донбассе тоже. Не впервые. Разные отношения между несколькими разными людьми с оружием", – пояснил он.

Лиховий подчеркнул, что Анастасию Витовскую именно поэтому не внесли в официальные списки погибших в зоне ООС.

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Сообщение о гибели Анастасии

Сообщение о гибели Анастасии

Официальная страница 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар"

"Батальон "Айдар" подтверждает, что это небоевая потеря. При этом именно их неоднозначная публикация в Fb стала катализатором всего этого хайпа", – написал журналист.

Зализне

Зализне

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Как писал OBOZREVATEL, в день смерти девушки террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате погиб еще один защитник Украины, старший лейтенант, военнослужащий Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Известно, что он участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО/ООС в рядах Вооруженных сил, а позже – Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.

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Место
Украина
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
А может сама застрелилась- надоело против своих воевать?
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
А тому ли я дала?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Ой, бля. Кто-то сомневался?
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