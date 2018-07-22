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Убили свои же: террористы "ДНР" понесли потери

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В зоне проведения ООС на Донбассе в течение последних дней погибли 5 террористов "ДНР".

Как рассказал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook, потери понесли в 7-й ОМСБр.

"В славную бригаду недавно добавились трое танкистов, которые сгорели живьем. Один боевик убитый братиками, а комбат с санинструктором скрыл убийство. И вот очередное сообщение о гибели 2 террористов в результате нарушения мер безопасности", - рассказал он.

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"Пожалуй, всем подразделениям дырляндии нужно взять за пример "передовой опыт" в 7-й ОМСБр и совершенствоваться в данном направлении", - добавил военный.

Как сообщалOBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" мощно ударили по ВСУ на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
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