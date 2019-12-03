"Будут гореть в аду!" Волонтер остро отреагировала на убийство ребенка в Киеве

Украинская актриса и волонтер Алла Мартынюк призвала не связывать покушение на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийство его 3-летнего сына с войной на Донбассе.

"Это ужасно и очень страшно. Но я не считаю, что это связано с войной. Надоело, что сейчас все связывают с войной", – сказала Мартынюк в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

"Действительно страшно даже выходить на улицу, – призналась Мартынюк. – Даже если был такой заказ и там работал снайпер, это должно было бы происходить, когда бы не было рядом ни жены, ни ребенка… Даже в голове не укладывается. Я уверена, что эти люди будут гореть в аду".

По ее мнению, на криминальную обстановку в стране влияет не война, а люди, находящиеся при власти.

"Это возвращение людей, которые были во времена Януковича. И других. Вот это влияет на криминальную обстановку. А не война. Понимаете, если сейчас при власти люди, причастные к бандитизму, коррупции, если возвращаются старые лица… Так что у нас должно быть в результате?" – пояснила она свою точку зрения.

В результате покушения на Соболева погиб его маленький сын

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 1 декабря в центре Киева обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр.

Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.

2 декабря полиция задержала двух подозреваемых в покушении на Соболева. По информации источников, это молодые парни, которые ранее воевали в УДА (Украинской добровольческой армии) – снайпер Андрей Лаврега (позывной "Тихий") и Евгений Семенов.

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