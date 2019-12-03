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3 декабря • обновлено в 11:02
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"Будут гореть в аду!" Волонтер остро отреагировала на убийство ребенка в Киеве

1.2т
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Украинская актриса и волонтер Алла Мартынюк призвала не связывать покушение на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийство его 3-летнего сына с войной на Донбассе.

"Это ужасно и очень страшно. Но я не считаю, что это связано с войной. Надоело, что сейчас все связывают с войной", – сказала Мартынюк в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

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"Действительно страшно даже выходить на улицу, – призналась Мартынюк. – Даже если был такой заказ и там работал снайпер, это должно было бы происходить, когда бы не было рядом ни жены, ни ребенка… Даже в голове не укладывается. Я уверена, что эти люди будут гореть в аду".

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По ее мнению, на криминальную обстановку в стране влияет не война, а люди, находящиеся при власти.

"Это возвращение людей, которые были во времена Януковича. И других. Вот это влияет на криминальную обстановку. А не война. Понимаете, если сейчас при власти люди, причастные к бандитизму, коррупции, если возвращаются старые лица… Так что у нас должно быть в результате?" – пояснила она свою точку зрения.

В результате покушения на Соболева погиб его маленький сын

В результате покушения на Соболева погиб его маленький сын

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Покушение на Соболева Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Алла Мартынюк Вячеслав Соболев
Место
Украина Киев
Теги
криминал убийство
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Вот они, детишки рожденные переворотом.
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