"Решал" конфликты и ссорился с судьей: новые факты о депутате, чей маленький сын был убит

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев широко известен своим умением "решать" любые вопросы. Из Донецка, по словам знакомых, он бежал чуть ли не в трусах, но очень быстро смог освоиться в столице и занять властные кабинеты.

Единственным своим врагом сам Соболев считает судью Артура Емельянова. Он якобы "отжал" его собственность. Депутату угрожали уже не первый год, а 1 декабря его автомобиль расстреляли киллеры. Погиб 3-летний сын. Убийц, по нашей информации, уже задержали.

OBOZREVATEL первым публикует показания свидетелей покушения на депутата и раскрывает малоизвестные факты его биографии.

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После публикации стало известно, что глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил задержание двух подозреваемых в покушении на убийство. По нашей информации им около 20 лет.

Также стало известно, что два киллера были в "Правом секторе", якобы служили у комбата "Червня". Они использовали снайперскую винтовку, а выстрелы могли быть произведены из здания напротив. Якобы они начали сотрудничать со следствием. Однако это еще не значит, что полиция сможет выйти на заказчиков убийства, поскольку киллеры могли его и не знать.

Стали известны фамилии киллеров – это Лаврега и Семенов.

Решает все сложные бизнес-конфликты, но не договорился с судьями

Человек из окружения депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в чей автомобиль стреляли, рассказал OBOZREVATEL подробности затянувшегося конфликта со "служителями Фемиды". По его словам, главным "врагом" политик считает судью Артура Емельянова.

В начале 2000-х он был заместителем главы Донецкого апелляционного суда. В 2010-м судья перебрался в столицу и возглавил Хозяйственный суд Киева. Его подозревают во вмешательстве в электронную систему распределения дел и давлении на судей для принятия нужных решений.

Инна и Вячеслав Соболевы Facebook Анны Соболевой

На месте стрельбы. Убийство произошло возле ресторана "Марио", которым владеет Соболев

Сам Соболев в 2016 году говорил, что Емельянову удалось привлечь даже народных депутатов и добровольческий батальон "Святая Мария" к оказанию давления на него.

Возможно, причиной конфликта Соболева с судьями стало рейдерство. Во всяком случае, в том, что активы депутата в Донецке отжали при участии Емельянова, уверен сам политик и его окружение.

"Знаю, что организатором травли является группа рейдеров, в которую входят Руслан Брославский и Павел Малик. Возглавляет группу судья Хозяйственного суда Артур Емельянов. Еще до начала войны им удалось отобрать у меня недвижимость в Донецке, а сейчас они намерены рейдерским способом захватить торговый комплекс в Мариуполе. Знаю также, что исполнителями их уголовных замыслов являются представители добровольческого батальона "Святая Мария", который контролируется народным депутатом Украины Дмитрием Линько", – сообщал Соболев.

Партнеры депутата говорят, что в бизнес-кругах он хорошо известен как отличный переговорщик. Мол, может решить большинство проблем. Также он известен в еврейском сообществе – женил его главный раввин России Берл Лазар.

"У Славы ни с кем нет конфликта кроме судьи Емельянова. Это была единственная линия конфликта. Соболева все знают как очень успешного переговорщика. К нему обращаются и бизнесмены и даже представители власти, если нужно решить какой-то конфликт, который зашел в тупик. И кажется, что ситуация уже совсем зашла в тупик, а Славик приходит, с тем пошепчется, с тем пошепчется – и выход найден. Причем он всегда честно и прямо говорил, если не может помочь: "Я этот вопрос решить не могу". И о нем говорят, что он никого не кидал в таких случаях, за это его уважают. Слава по национальности еврей, причем он верующий еврей, он молится каждое утро, у него сильные позиции в еврейской диаспоре", – рассказывает OBOZREVATEL его знакомый.

Но и Соболев, по словам нашего собеседника, спуску судьям не давал. "Я бы сказал так, если бы не Слава, то все художества этих судей давно бы замяли, и они бы жили припеваючи. Но Соболев постоянно усложнял им жизнь. И у них конфликт уже вышел на такой уровень, что просто так его решить нельзя: либо он их, либо они его", – говорит мужчина.

Некоторое время Соболеву даже пришлось жить в США, пока он решал проблемы тут. В это время там рожала его третья жена. У них родился сын Саша, которого киллеры и убили 1 декабря в машине.

Вячеслав Соболев Facebook Вячеслава Соболева

Влиятельная жена и донецкое прошлое

По словам нашего собеседника, слухи о том, что он якобы сохранил бизнес на территории ОРДЛО (речь о сети магазинов "Обжора"), не подтверждаются. "Он из Донецка чуть ли не в трусах бежал. У него все там отжали. С первого же дня он заявил о том, что он на стороне Украины, даже помогал добровольческим батальонам. Его не раз проверяли по просьбе администрации бывшего президента, проверяло СБУ Киевской области. И именно они отказались от любых претензий к нему, потому что никакая информация не подтвердилась. Однако именно со стороны той группы судей шло давление, и у него постоянно были проблемы", – рассказывает знакомый Соболева.

Анна с маленьким сыном Facebook Анны Соболевой

Крестной погибшего малыша была певица Ирина Билык

Нынешняя супруга Соболева, Инна, третья по счету. До этого Соболев был женат на Светлане Шпигель (второй брак). Надо отметить, что Светлана – бывшая супруга известного российского певца Николая Баскова.

Отец Светланы – глава Всемирного Конгресса русскоязычного еврейства Борис Шпигель. До свадьбы Соболев и Светлана Шпигель встречались полтора года, и Вячеслав жил в доме Шпигеля. Свадьбу весной 2011 года играли по еврейским традициям, их венчал главный раввин России Берл Лазар.

Соболев до 2011-го успел побывать заместителем мэра Енакиево, заместителем председателя правления НАК Нафтогаз, тогда он еще был владельцем сети супермаркетов "Обжора".

Свадьбу Шпигель и Соболева отмечали с размахом. На ней присутствовали известные российские певцы

Также говорят, что связи тестя Шпигеля помогали ему в бизнесе. От этого брака у Вячеслава Соболева есть дочь, в декларации указано, что она живет в России. Первая же жена Соболева была якобы дочерью криминального авторитета из Донецка.

Соболев бегал вокруг машины с криками и просил о помощи

"Поднимался по Льва Толстого и на углу красного корпуса университета вдруг все машины остановились. Я подумал, что произошла авария. Автомобили начали разворачиваться, возле "Марио" стоял джип, мигал аварийкой. Из машины вышла молодая женщина, она подошла к ресторану, оперлась рукой о стену, у нее подкосились ноги", – рассказывает OBOZREVATEL очевидец происшествия.

Женщиной оказалась супруга Соболева. Вскоре из автомобиля выбежал и он. Депутат бегал по улице и просить о помощи. Киллеры, которые стреляли в него, попали в 3-летнего сына. Малыш скончался.

Погибшему ребенку было всего три годика Facebook Анны Соболевой

"Скорая приехала через 3-5 минут, все автомобили уступили ей дорогу. Я тоже подумал, что произошла авария, но через полчаса уже прочитал, что убили ребенка, это ужасно", – добавляет мужчина.

К слову, сейчас задержанные киллеры дают показания и, возможно, совсем скоро станут известны имена заказчиков жуткого преступления.

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