Убили: на фото показали, во что оккупанты превратили известный крымский пляж

В аннексированном Крыму на пляже на Немецкой балке в Каче, что на окраине Севастополя, с февраля текущего года идет добыча грунта, что может привести к исчезновению известного пляжа.

apostrophe.ua

apostrophe.ua

По словам "властей", работы ведутся для создания "лучшего в городе пляжа". Видео работ, которые практически превратили пляж в карьер, обнародовал на своем канале Oleg Eks.

apostrophe.ua

На пляже добываются грунт, глина и конгломераты для строительства трассы "Таврида".

apostrophe.ua

apostrophe.ua

Стоит отметить, что после заявлений геологов и экологов в конце марта работы были приостановлены. Однако вскорости добычу грунта возобновили.

Из-за работ популярный "дикий" пляж Немецкой балки оказался под угрозой. Если склон будет срыт, то примерно через 20 лет пляж исчезнет.

Как сообщал "Обозреватель", оккупационный "парламент" Крыма собирается продать на аукционе несколько санаториев.