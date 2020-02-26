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27 февраля • обновлено в 00:23
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Убил женщину, хотел зарубить друга: под Ривне задержали известного скульптора-"маньяка". Фото и видео

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Известного украинского скульптора Виктора Архипова из Острога Ровенской области подозревают в убийстве женщины и покушении на друга.

Мужчина пытался убить топором своего товарища в собственной мастерской. Позже в подвале помещения полицейские нашли тело пропавшей женщины, с которой у него был роман, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители установили, что 52-летний скульптор, бывший сотрудник Острожской академии, выпивал в мастерской со своим товарищем, когда между ними возник конфликт. Архипов напал на друга и нанес ему несколько ударов по голове топором. Пострадавшему удалось убежать с места происшествия, он находится в реанимации с тяжелыми травмами.

Под Ривне задержали известного скульптора-"маньяка"

Под Ривне задержали известного скульптора-"маньяка"

Скриншот

При осмотре места происшествия в канализационной шахте полицейские нашли тело 49-летней местной жительницы, которая исчезла около месяца назад. Тело с ранением грудной клетки было закопано мусором и углем.

Под Ривне задержали известного скульптора-"маньяка"

Под Ривне задержали известного скульптора-"маньяка"

Скриншот

Под Ривне задержали известного скульптора-"маньяка"

Под Ривне задержали известного скульптора-"маньяка"

Сайт Нацполиции

Подозреваемого скульптора задержали и поместили под стражу. Ему грозит пожизненное заключение. Свою причастность к убийству он не признает и утверждает, что последний раз видел женщину до Нового года. Однака дочь умершей отметила, что они отмечали вместе Рождество. Девушка рассказала, что мама была хорошо знакома с Архиповым и между ними мог быть роман.

Под Ривне задержали известного скульптора-"маньяка"

Под Ривне задержали известного скульптора-"маньяка"

Сайт Нацполиции

Под Ривне задержали известного скульптора-"маньяка"

Под Ривне задержали известного скульптора-"маньяка"

Сайт Нацполиции

Отметим, что Виктор Архипов – автор памятников воинам афганцам и первом студенту, которые стали визитными карточками Острожской академии.

Под Ривне задержали известного скульптора-"маньяка"

Под Ривне задержали известного скульптора-"маньяка"

Сайт Нацполиции

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Ривне несовершеннолетний парень угнал маршрутку с пассажирами внутри. Об угоне в полицию сообщил водитель машины, который оставил ключи и документы в салоне.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Ривне
Тег
смерть
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