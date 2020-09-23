В Тернополе убили завуча школы, а подозреваемый повесился. Эксклюзивные детали

В Тернополе в собственном доме 22 сентября нашли мертвой заместителя директора школы №11 Анжелу Макаренко. У 53-летней женщины была разбита голова и порезана шея. В преступлении винят ее знакомого банкира, который вскоре покончил жизнь самоубийством.

Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Педагоги заподозрили неладное

Поскольку Анжела Владимировна всегда первой приходила в школу, ее отсутствие утром вызвало тревогу среди коллег. Педагоги также не смогли дозвониться завучу, тогда набрали ее соседку и попросили наведаться. Дверь в дом была открыта, а внутри женщина увидела кровь и вызвала полицию.

Анжела Владимировна никогда не опаздывала на работу. Facebook Анжелы Макаренко

По данным правоохранителей, у завуча была разбита голова, а также обнаружены ножевые ранения на шее.

"Версия ограбления отпала сразу, потому что в доме были золотые вещи и украшения, а также деньги, никто это не тронул. Скорее всего убийство произошло на бытовой почве, об этом говорил и характер нанесенных травм. Полиция проверила камеры наблюдения, опросила в том числе и сотрудников школы. Выяснилось, что к завучу в тот день приходил мужчина. Тогда стали проверять, был ли он у нее в доме", – рассказал OBOZREVATEL спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета.

Деньги и ценности в доме учительницы оказались на месте. Facebook Анжелы Макаренко

Немного позже личность мужчины была установлена, им оказался сотрудник одного из тернопольских банков.

Позже полиция обнаружила и тело банкира – он повесился в шахте лифта многоэтажного дома неподалеку от своего места жительства.

"По предварительной версии, конфликт произошел из-за денег. Кто кому был должен, мы пока не знаем, потому что мужчина тоже не был бедным человеком", – говорит Крета.

Недавно похоронила маму

О самой Макаренко говорят, что она была заметной личностью. "Очень яркая, красивая, самодостаточная. Она была интеллектуалка, любила искусство, театр, оперу, живую музыку. Как педагог – требовательна, но справедлива, как заместитель директора тоже", – рассказала OBOZREVATEL ее знакомая Инна Чернецкая.

Макаренко была яркой и самодостаточной личностью. Facebook Анжелы Макаренко

Анжела Владимировна была одинокой, у нее не было семьи и детей, а совсем недавно она похоронила маму и осталась совсем одна.

На сайте школы №11 фото Макаренко еще не убрали. Сайт Тернопольской школы №11

"Хотя у нее было много знакомых и друзей, в том числе и с востока Украины, оттуда родом была ее мама. Она очень любила устраивать праздники своим коллегам, была внимательна к их проблемам, эмоциональным человеком, добрым и щедрым. Очень легко шла на компромиссы, и у нее не было врагов", – добавляет Чернецкая.

В самой школе переживают шок из-за смерти коллеги, говорить отказываются. Похороны учительницы пройдут в пятницу, 25 сентября.