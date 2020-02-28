Защищал родную Луганщину: названо имя погибшего бойца ВСУ. Фото

В бою в районе населенного пункта Новотошковское в Луганской области 27 февраля погиб главный сержант ВСУ Владимир Федченко.
"Вчера днем от вражеской пули погиб наш воин, главный сержант взвода Владимир Федченко с позывным "Фед". Жизнь Владимира оборвала пуля снайпера российских террористов под прикрытием стрелкового оружия. Погиб воин на своей родной Луганщине, которую защищал от российских оккупантов", – говорится в сообщении на странице 93-тя ОМБр Холодний Яр в Facebook.
Владимир Федченко
Фэйсбук 93-й ОМБр
Владимир Федченко входил в состав в состав 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". 5 мая ему должно было исполниться 47 лет. Владимир Михайлович родился в селе Нещеретово Луганской области, где и будет похоронен 29 февраля.
Как говорится в сообщении, Федченко закончил ПТУ. В 93 бригаду пришел в декабре 2016 года.
"Наше соединение уже воевало тогда в Луганском направлении. У Владимира Федченко был опыт участия в боевых действиях и раньше. Это был человек, на котором держалась рота, он был опорой роты. Опытный, 3,5 года в нашем подразделении. Командиры ему доверяли. И при этом он был очень хорошим товарищем, всегда "тянул" за своих", – вспоминают "Феда" бойцы.
С сослуживцами на позиции
Фэйсбук 93-й ОМБр
В составе 93 бригады Владимир Федченко защищал населенные пункты Старогнатовка и Авдеевка.
У Владимира Федченко остались супруга Людмила и четверо детей: взрослая дочь и три сына, двое из которых еще школьники, а третий – студент.
"Воины бригады "Холодный Яр" выражают искренние соболезнования семье Владимира. Мы полностью разделяем вашу боль и тоску и сделаем все от нас зависящее, чтобы его жертва не была напрасной", – говорится в сообщении.
Вместе с Федченко, как узнал OBOZREVATEL, был тяжело ранен старший солдат Фатеев Алексей Сергеевич.
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 27 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.
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