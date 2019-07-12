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Убил снайпер: на Донбассе погиб воин ВСУ со Львовщины

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В зоне проведения Операции Объединенных сил погиб воин ВСУ Владимир Салитра. 29-летний защитник Украины был родом из села Волица Жовковского района Львовской области.

Как сообщается на странице Жовковской районной государственной администрации в Facebook, воина убил снайпер оккупантов.

"Новейший Герой проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила. Выражаем соболезнования близким и родным Героя. Не забудем о его подвиге и мужестве. Вечная память!" – говорится в сообщении.

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Владимир Салитра

Владимир Салитра

Zaxid.net

погибший воин

погибший воин

Facebook Жовковской РГА

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля на выезде из Гранитного в Донецкой области от вражеского снаряда погиб 21-летний Антон Фака. До своего 22-летия он не дожил всего пару месяцев.

Герой был родом из Николаева, служил в 406-й бригаде ВСУ. В армию он пошел по примеру своего старшего брата и очень хотел, чтобы Украина победила в этой войне.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Львов
Тег
ВСУ
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Крым Андрей
Крым Андрей
Какие-то у скаклоидов оккупанты странные... Местные жители хотят сохранить речь, как у "оккупантов", историю, как у "оккупантов", героев, как у "оккупантов", культуру, память и традиции, как у "оккупантов". Освободители же хотят заставить местных, вопреки их воле, говорить на чужом языке, учить чужую историю, поклоняться чужим героям, ходить в чужие церкви... А вы точно "освободителей" и "оккупантов" местами не попутали?
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
А его-то за що?
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Пигин Макс
Пигин Макс
"В результате обстрела, который зафиксирован в 04:00 со стороны ВСУ в направлении населенного пункта Еленовка с применением минометов калибром 120 мм, произошло прямое попадание в дом по улице Шевченко, 31, кроме того повреждения получили жилые дома по адресам: улица Садовая, 34, 38 и 40" ------------------- Ну вот и ответочка...
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