Убил снайпер: на Донбассе погиб воин ВСУ со Львовщины

В зоне проведения Операции Объединенных сил погиб воин ВСУ Владимир Салитра. 29-летний защитник Украины был родом из села Волица Жовковского района Львовской области.

Как сообщается на странице Жовковской районной государственной администрации в Facebook, воина убил снайпер оккупантов.

"Новейший Герой проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила. Выражаем соболезнования близким и родным Героя. Не забудем о его подвиге и мужестве. Вечная память!" – говорится в сообщении.

Владимир Салитра Zaxid.net

погибший воин Facebook Жовковской РГА

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля на выезде из Гранитного в Донецкой области от вражеского снаряда погиб 21-летний Антон Фака. До своего 22-летия он не дожил всего пару месяцев.

Герой был родом из Николаева, служил в 406-й бригаде ВСУ. В армию он пошел по примеру своего старшего брата и очень хотел, чтобы Украина победила в этой войне.

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