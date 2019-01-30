Громкое убийство возле суда в Николаеве: кто жестоко расстрелял семью

Супружескую пару из Одессы возле возле здания Ленинского суда в Николаеве убил 53-летний Герасим Багирянц. Между убийцей и погибшими уже несколько лет длился спор. Как говорят в полиции Николаевской области, преступник задолжал им деньги еще с 2008 года. В среду, 30 января, Багирянц суд проиграл. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Что известно

Герасим Багирянц, 1966 года рождения. Он является учредителем двух компаний "Гекар" и "Агромастер плюс". Правда, судя по всему, в последнее время дела у него шли не очень хорошо.

Герасим Багирянц с сыном OK.ru Герасима Багирянца

Позже полиция задержала сына стрелка. Во время убийства он был рядом с отцом news.pn

"Гекар" находится в Николаевской области, основной вид деятельности фирмы торговля сельскохозяйственной техникой. Деятельность этой компании сейчас приостановлена. "Агромастер плюс" в Херсонской области, она занимается выращиванием зерновых культур. Правда, у этой компании были долги перед бюджетом, ее лишили лицензии в 2017 году.

Компании стрелка

Как заявляют в Николаевской областной полиции, в среду в Ленинском суде Николаева состоялось рассмотрение дела. Ответчики (Герасим Багирянц) и два его сына были должны одесситам деньги еще с 2008 года. Николаевцы проиграли дело. Багирянц не признает этот долг. Возле здания суда он выстрелил в оппонентов.

На видео с камер видеонаблюдения видно как Герасим Багирянц стоит возле синего микроавтобуса, на котором он приехал с сыном. Потом Багирянц направляется к группе людей и держит за спиной оружие. Сын идет чуть далее и что-то говорит. Багирянц подходит к группе и в упор стреляет в мужчину и затем в женщину.

Сын что-то говорит отцу, они спорят. Но сын садится в микроавтобус и уезжает, а отец остается сидеть на ступеньках суда в ожидании полиции.

Судебные разбирательства

Из материалов судебного дела следует, что погибший Михаил Белов 1958 г рождения требовал разорвать договор купли дарения двух домов в Николаеве. Один расположен по улице 9-я Линия, второй – в переулке 2-й Бульварный. Несколько лет назад Багирянц занял у Белова крупную сумму денег, а в залог передал эти дома. Деньги не вернул, а дома переписал на двух сыновей и женщину по фамилии Петрик.

Дело в суде слушали в среду, в 14 часов

Судебное разбирательство длилось с марта 2018 года, ранее этот же суд наложил арест на эту недвижимость.

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