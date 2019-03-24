"Убил и поджег": под Киевом жестоко расправились с водителем Uber

В Яготинском районе Киевской области гражданин Беларуси зверски убил таксиста Uber и поджег его тело, чтобы забрать машину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, уточнив, что обгоревший труп был найден у автодороги 20 марта.

"21 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что пропал ее муж, 1982 г.р., который работал водителем в службе такси Uber на собственном авто Аudi A5", – рассказал Аброськин.

По его словам, 23 марта был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства – мужчина, 1990 г.р., гражданин Республики Беларусь, который находился в розыске в своей стране за мошенничество. В последнее время он проживал в Киеве.

"За что убил? Нужны были деньги, убил с целью завладения автомобилем для дальнейшей продажи на запчасти. Убивал жестоко, а потом вывез и поджег, чтобы и следов человека не осталось. Итог: этот подонок ради авто 2012 года убил молодого человека, оставил его мать без сына, жену без мужа, сам отправится за решетку на длительный срок, а его ребенок родится уже без отца", – резюмировал Аброськин.

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