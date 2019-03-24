|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Убил и поджег": под Киевом жестоко расправились с водителем Uber

Читать материал на украинском

В Яготинском районе Киевской области гражданин Беларуси зверски убил таксиста Uber и поджег его тело, чтобы забрать машину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, уточнив, что обгоревший труп был найден у автодороги 20 марта.

"21 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что пропал ее муж, 1982 г.р., который работал водителем в службе такси Uber на собственном авто Аudi A5", – рассказал Аброськин.

"Убил и поджег": под Киевом жестоко расправились с водителем Uber
Новости
"Не говорите сыну!" В Киеве мужчина жестоко расправился с женой

По его словам, 23 марта был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства – мужчина, 1990 г.р., гражданин Республики Беларусь, который находился в розыске в своей стране за мошенничество. В последнее время он проживал в Киеве.

"Убил и поджег": под Киевом жестоко расправились с водителем Uber

"За что убил? Нужны были деньги, убил с целью завладения автомобилем для дальнейшей продажи на запчасти. Убивал жестоко, а потом вывез и поджег, чтобы и следов человека не осталось. Итог: этот подонок ради авто 2012 года убил молодого человека, оставил его мать без сына, жену без мужа, сам отправится за решетку на длительный срок, а его ребенок родится уже без отца", – резюмировал Аброськин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году таинственно в Украине исчез водитель BlaBlaCar. Мужчина выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе.

Правоохранители обнаружили машину в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Как стало известно, украинца Тараса Познякова зверски убили.

23 марта 2019 года в Голосеевском районе Киева погиб мужчина в результате взрыва в квартире. Как выяснилось, это и был убийца водителя.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
криминалубийствополицияUber
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения