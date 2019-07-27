Убил "брата" и хотел покончить с собой: "ДНР" запустили глупый фейк о ВСУ

Террористы "Донецкой народной республики" "списали" убитого сослуживцем боевика на фейковое нападение ДРГ Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook, ссылаясь на информационные ресурсы террористов, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также поделился фотографиями "ДНРовцев".

"Один херой Дырляндии ликвидировал братушаню, потом неудачная попытка суицида. А в итоге списали на ДРГ ВСУ", – написал Штефан.

Иллюстрация. Террористы на Донбассе Фокус

Уточняется, что инцидент произошел в конце мая 2015-го. Тогда между боевиками Сергеем Богдановым и Виталием Бонко подразделения "Брянка-СССР" на базе "Марьин-Утес" произошел конфликт, в результате которого второй застрелил первого. После этого террорист хотел совершить суицид, выстелив в подбородок, однако остался жив.

facebook.com/Shtirlitz69

facebook.com/Shtirlitz69

"По этому случаю был собран ночной консилиум, где решили следующее. Бонко не "добивать", т.к. были свидетели произошедшего, а придумали историю, что в районе Калиново, где на блок-посту находились Богданов и Бонко, было совершено нападение ВСУ, в результате которого Богданов был убит, а Бонко тяжело ранен", – сказано в сообщении.

Скриншот facebook.com/Shtirlitz69

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Российская пропаганда выдала фейк об обстрелах "мирных жителей Донбасса". Так, космонавт и герой России Елена Серова заявила, что из космоса с борта МКС невооруженным глазом она видела как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска."Они летели со стороны расположения ВСУ. А в то время там гибли безоружные люди", — заявила Серова.

Также пропагандисты из съемочной группы телеканала "Звезда"заявили, что попали под минометный обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.

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