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Александр Китраль
Александр Китраль
"Обозреватель"Все статьи автора

Убийцы за рулем: топ "пьяных" ДТП в Украине за полгода

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Практически каждая смертельная авария, виновником которой стал нетрезвый водитель, приковывает к себе всеобщее внимание. Масло в огонь социального напряжения то и дело подливают новые резонансные ДТП, участниками которых нередко становятся чиновники и правоохранители.

Один из последних примеров – авария с председателем Перечинской РГА в Закарпатской области Виктором Олефиром. Находясь за рулем внедорожника на "еврономерах", чиновник сбил двух женщин. Одна из пострадавших сразу погибла на месте аварии, другая позже скончалась в больнице.

К сожалению, подобных происшествий множество. OBOZREVATEL сделал подборку масштабных и, на наш взгляд, наиболее циничных смертельных ДТП, произошедших в Украине за шесть месяцев 2018 года.

Январь. Возле поселка Чечельник Винницкой области 22-летний водитель BMW слетел с дороги и врезался в дерево. В результате погибли двое парней 18 и 19 лет, также травмы получили две девушки. В крови водителя было выявлено 1,5 промилле алкоголя.

Попавшие в ДТП были друзьями, а водитель приходился двоюродным братом 18-летнему погибшему Ярославу Буничу. Оба парня – жители села Вербка Винницкой области.

Слева направо: погибшие в ДТП Ярослав Бунич и Дмитрий Мордач

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Февраль. На проспекте Шухевича в Киеве водитель Mercedes, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила, поехав по встречной полосе. Это увидели инспекторы патрульной полиции и начали погоню. В последствии "мерс" лоб в лоб столкнулся с легковушкой Dacia, которую выбросило на встречную полосу, а затем въехал в Audi, Opel и Toyota.

В аварии погиб 40-летний водитель Dacia и его 35-летняя пассажирка Ирина Божок. У Ирины остался несовершеннолетний сын.

Ирина Божок с сыном

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В селе Редковцы Черновицкой области 33-летний мужчина, управляя Seat, сбил двух подростков, которые шли по обочине дороги. Один из парней, которому на днях исполнилось 15 лет, скончался на месте происшествия.

Март. В селе Озера Киевской области микроавтобус Hyundai насмерть сбил 52-летнего пешехода Сияфара Новрузова. Практически не останавливаясь водитель поехал дальше.

За рулем авто был односельчанин Сияфара 33-летний Анатолий Побулавец. По словам многочисленных свидетелей, незадолго до ДТП мужчина выпивал.

Добавим, что по прошествии трех месяцев Побулавцу так и не было вручено подозрение и мужчина находился в статусе свидетеля.

Сияфар Новрузов

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Апрель. В селе Торчиновичи Львовской области экс-прокурор Мостиского отдела Городоцкой местной прокуратуры на автомобиле ВАЗ насмерть сбил 64-летнего мужчину. В момент аварии бывший правоохранитель был нетрезвый, в его крови было обнаружено 1,2 промилле алкоголя.

Суд избрал экс-прокурору меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Май. В селе Семяновка Сумской области пьяный водитель насмерть сбил 2-летнего мальчика, которого за ручку вела его 13-летняя сестра. С места ДТП водитель уехал. Вот что сообщила OBOZREVATEL очевидец аварии Елена.

"Я услышала крики детей и помчалась к месту происшествия. На дороге стояло авто, а рядом лежал ребенок. Водитель вышел из машины, сделал несколько шагов, посмотрел на малыша, после чего сел обратно в машину и уехал", - рассказала женщина.

Схема аварии

Подозреваемый в ДТП

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В Хмельницке произошла смертельная авария с участием директора департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Романа Николаева. Легковой автомобиль Nissan, которым управлял чиновник, на скорости врезался в припаркованный на обочине лесовоз.

Погибли два человека (в том числе невеста Николаева Наталья Докторук). Еще пятеро пассажиров, в том числе трое детей, получили травмы.

Роман Николаев

Июнь. В Запорожье нетрезвый водитель легкового Volvo на "еврономерах" на перекрестке протаранил маршрутку, в которой находилось 11 человек. В результате маршрутный микроавтобус перевернулся.

В момент удара из окна микроавтобуса выпала 68-летняя пассажирка, после чего ее придавило бусом. Женщина скончалась в больнице. Травмы получили водитель маршрутки и водитель легковушки, а также два его пассажира: парень и девушка.

P.S. За шесть месяцев нынешнего года в Украине в ДТП погибли 1 237 человек и 12 847 получили травмы. Цифры ужасные. Для сравнения, в результате боевых действий на Донбассе в 2017 году погибли 277 человек.

Несмотря на жуткую статистику, власти продолжают твердить о внесении поправок в законодательство, при этом ни один законопроект, ужесточающий ответственность за управление авто в нетрезвом виде, до сих пор не принят. Тем временем необъявленная война на дорогах продолжает уносить все новые жизни.

Читайте все новости по теме "Война на дорогах" на Обозревателе.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
Война на дорогахКриминал
Место
Украина
Объекты
ДТПавтокриминал
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