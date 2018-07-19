Убийцы за рулем: топ "пьяных" ДТП в Украине за полгода

Практически каждая смертельная авария, виновником которой стал нетрезвый водитель, приковывает к себе всеобщее внимание. Масло в огонь социального напряжения то и дело подливают новые резонансные ДТП, участниками которых нередко становятся чиновники и правоохранители.

Один из последних примеров – авария с председателем Перечинской РГА в Закарпатской области Виктором Олефиром. Находясь за рулем внедорожника на "еврономерах", чиновник сбил двух женщин. Одна из пострадавших сразу погибла на месте аварии, другая позже скончалась в больнице.

К сожалению, подобных происшествий множество. OBOZREVATEL сделал подборку масштабных и, на наш взгляд, наиболее циничных смертельных ДТП, произошедших в Украине за шесть месяцев 2018 года.

Январь. Возле поселка Чечельник Винницкой области 22-летний водитель BMW слетел с дороги и врезался в дерево. В результате погибли двое парней 18 и 19 лет, также травмы получили две девушки. В крови водителя было выявлено 1,5 промилле алкоголя.

Попавшие в ДТП были друзьями, а водитель приходился двоюродным братом 18-летнему погибшему Ярославу Буничу. Оба парня – жители села Вербка Винницкой области.

Слева направо: погибшие в ДТП Ярослав Бунич и Дмитрий Мордач

Февраль. На проспекте Шухевича в Киеве водитель Mercedes, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила, поехав по встречной полосе. Это увидели инспекторы патрульной полиции и начали погоню. В последствии "мерс" лоб в лоб столкнулся с легковушкой Dacia, которую выбросило на встречную полосу, а затем въехал в Audi, Opel и Toyota.

В аварии погиб 40-летний водитель Dacia и его 35-летняя пассажирка Ирина Божок. У Ирины остался несовершеннолетний сын.

Ирина Божок с сыном

В селе Редковцы Черновицкой области 33-летний мужчина, управляя Seat, сбил двух подростков, которые шли по обочине дороги. Один из парней, которому на днях исполнилось 15 лет, скончался на месте происшествия.

Март. В селе Озера Киевской области микроавтобус Hyundai насмерть сбил 52-летнего пешехода Сияфара Новрузова. Практически не останавливаясь водитель поехал дальше.

За рулем авто был односельчанин Сияфара 33-летний Анатолий Побулавец. По словам многочисленных свидетелей, незадолго до ДТП мужчина выпивал.

Добавим, что по прошествии трех месяцев Побулавцу так и не было вручено подозрение и мужчина находился в статусе свидетеля.

Сияфар Новрузов

Апрель. В селе Торчиновичи Львовской области экс-прокурор Мостиского отдела Городоцкой местной прокуратуры на автомобиле ВАЗ насмерть сбил 64-летнего мужчину. В момент аварии бывший правоохранитель был нетрезвый, в его крови было обнаружено 1,2 промилле алкоголя.

Суд избрал экс-прокурору меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Май. В селе Семяновка Сумской области пьяный водитель насмерть сбил 2-летнего мальчика, которого за ручку вела его 13-летняя сестра. С места ДТП водитель уехал. Вот что сообщила OBOZREVATEL очевидец аварии Елена.

"Я услышала крики детей и помчалась к месту происшествия. На дороге стояло авто, а рядом лежал ребенок. Водитель вышел из машины, сделал несколько шагов, посмотрел на малыша, после чего сел обратно в машину и уехал", - рассказала женщина.

Схема аварии

Подозреваемый в ДТП

В Хмельницке произошла смертельная авария с участием директора департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Романа Николаева. Легковой автомобиль Nissan, которым управлял чиновник, на скорости врезался в припаркованный на обочине лесовоз.

Погибли два человека (в том числе невеста Николаева Наталья Докторук). Еще пятеро пассажиров, в том числе трое детей, получили травмы.

Роман Николаев

Июнь. В Запорожье нетрезвый водитель легкового Volvo на "еврономерах" на перекрестке протаранил маршрутку, в которой находилось 11 человек. В результате маршрутный микроавтобус перевернулся.

В момент удара из окна микроавтобуса выпала 68-летняя пассажирка, после чего ее придавило бусом. Женщина скончалась в больнице. Травмы получили водитель маршрутки и водитель легковушки, а также два его пассажира: парень и девушка.

P.S. За шесть месяцев нынешнего года в Украине в ДТП погибли 1 237 человек и 12 847 получили травмы. Цифры ужасные. Для сравнения, в результате боевых действий на Донбассе в 2017 году погибли 277 человек.

Несмотря на жуткую статистику, власти продолжают твердить о внесении поправок в законодательство, при этом ни один законопроект, ужесточающий ответственность за управление авто в нетрезвом виде, до сих пор не принят. Тем временем необъявленная война на дорогах продолжает уносить все новые жизни.