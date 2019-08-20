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"Убийцы! Вам тут не место!" Родителей губителя Даши Лукьяненко затравили в родном селе

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Родителей убийцы 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки Одесской области Николая Тарасова люди выгнали с рынка, где они работали.

Как пишет в своем эксклюзиве OBOZREVATEL, торговая точка семьи Лукьяненко расположена прямо напротив ларька семьи Тарасовых. Сейчас она разрисована красными надписями оскорбительного характера по типу: "Убийцы! Вам тут не место!".

Тарасовы пробовали вернуться на рынок, но попытка оказалась неудачной.

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Люди написали оскорбления на ларьке Тарасовых на рынке

Люди написали оскорбления на ларьке Тарасовых на рынке

"Они решили обхитрить всех, и наняли сюда мужчину, оформили на него документы, будто бы это он сам тут торгует. Но однажды он напился и во всем признался. Поэтому и ему тут не дали работать", – рассказал отец убитой девочки Сергей Лукьяненко.

Больше подробностей читайте в эксклюзиве.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • 13 июня в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она с рынка отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

  • Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории дома Тарасовых. В этом преступлении признался 22-летний Николай Тарасов.

  • Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын и даже прошли детектор лжи.

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Читайте все новости по теме "Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине" на OBOZREVATEL.

Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
Украина Одесса
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