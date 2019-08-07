Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Убийцы известны? Луценко рассказал о прорыве в деле Шеремета

633 Читать материал на украинском

У следствия есть вероятные участники убийства журналиста Павла Шеремета, однако эти данные нужно еще доказать.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "Радио НВ". "Мы видим предполагаемых участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", – уточнил он.

Луценко пояснил, что не может рассказывать информацию, которую знает сейчас.

Новости
Луценко заявил об отставке и рассказал о планах на будущее

Павел Шеремет

Павел Шеремет

"112"

Ранее Луценко сообщил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло три года назад, появились "горячие" версии.

Напомним, в Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, проходит акция "Кто убил Павла? Три года без ответа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство Павла Шеремета
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
ха))) кто ему верит? поднимите руку
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel