Убийцы известны? Луценко рассказал о прорыве в деле Шеремета

У следствия есть вероятные участники убийства журналиста Павла Шеремета, однако эти данные нужно еще доказать.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "Радио НВ". "Мы видим предполагаемых участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", – уточнил он.
Луценко пояснил, что не может рассказывать информацию, которую знает сейчас.
Павел Шеремет
"112"
Ранее Луценко сообщил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло три года назад, появились "горячие" версии.
Напомним, в Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, проходит акция "Кто убил Павла? Три года без ответа".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.
Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировано". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
Отметим, что посольство США призвало к более тщательному расследованию убийств украинских журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.
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