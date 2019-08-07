Убийцы известны? Луценко рассказал о прорыве в деле Шеремета

У следствия есть вероятные участники убийства журналиста Павла Шеремета, однако эти данные нужно еще доказать.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "Радио НВ". "Мы видим предполагаемых участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", – уточнил он.

Луценко пояснил, что не может рассказывать информацию, которую знает сейчас.

Новости Луценко заявил об отставке и рассказал о планах на будущее

Павел Шеремет "112"

Ранее Луценко сообщил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло три года назад, появились "горячие" версии.

Напомним, в Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, проходит акция "Кто убил Павла? Три года без ответа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся