"Убийцы и бандиты!" Украинский узник Кремля выступил с мощным последним словом в суде

Украинский политзаключенный Павел Гриб, незаконно удерживаемый в российской тюрьме, выступил с последним словом во время судового заседания в Ростове-на-Дону.
Обвиняемый в якобы принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой заявил, что не признает своей вины, передает "Громадське".
"Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", — сказал Гриб.
Он не признал обвинений от Федеральной службы безопасности, назвав их бандитами и убийцами. Украинец также отметил, что "никто не имел оснований полагать", что сторонняя Беларусь является "на самом деле опасной".
Узник Кремля пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен "по правде и совести". В конце выступления он сказал: "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!"
Отметим, прокуроры просили для Гриба 6 лет заключения. Суд огласит решение в деле 22 марта в 11:00.
Павел Гриб
Фото: Александр Кохан / Громадське
Как сообщал OBOZREVATEL:
Павла Гриба похитили в Беларуси в сентябре 2017 года. ФСБ официально заявила, что украинец обвиняется в терроризме.
У заключенного были язвы на шее и лице, когда он встречался с консулами. Кроме того, он жаловался на боли в желудке.
В апреле Игорь Гриб, отец Павла, рассказал, что в СИЗО не реагировали на жалобы сына и не предоставляли ему медицинскую помощь, хотя состояние здоровья сильно ухудшилось. 3 июля суд в Ростове-на-Дону продлил ему арест до 20 декабря.
В июле также появилась информация, что Гриба жестоко избили заключенные и отобрали у него все вещи и лекарства.
В конце 2018 года политузник практически потерял зрение, у него сильно ухудшилась память.
В январе 2019 года Павел Гриб заявил, что в ходе следствия к нему применялось физическое насилие.
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