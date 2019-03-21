"Убийцы и бандиты!" Украинский узник Кремля выступил с мощным последним словом в суде

Украинский политзаключенный Павел Гриб, незаконно удерживаемый в российской тюрьме, выступил с последним словом во время судового заседания в Ростове-на-Дону.

Обвиняемый в якобы принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой заявил, что не признает своей вины, передает "Громадське".

"Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", — сказал Гриб.

Он не признал обвинений от Федеральной службы безопасности, назвав их бандитами и убийцами. Украинец также отметил, что "никто не имел оснований полагать", что сторонняя Беларусь является "на самом деле опасной".

Узник Кремля пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен "по правде и совести". В конце выступления он сказал: "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!"

Отметим, прокуроры просили для Гриба 6 лет заключения. Суд огласит решение в деле 22 марта в 11:00.

Павел Гриб Фото: Александр Кохан / Громадське

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