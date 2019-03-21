|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Убийцы и бандиты!" Украинский узник Кремля выступил с мощным последним словом в суде

3.7тЧитать материал на украинском

Украинский политзаключенный Павел Гриб, незаконно удерживаемый в российской тюрьме, выступил с последним словом во время судового заседания в Ростове-на-Дону.

Обвиняемый в якобы принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой заявил, что не признает своей вины, передает "Громадське".

"Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", — сказал Гриб.

Новости
''Вспомните Стуса'': адвокат из России дал неутешительный прогноз по Грибу

Он не признал обвинений от Федеральной службы безопасности, назвав их бандитами и убийцами. Украинец также отметил, что "никто не имел оснований полагать", что сторонняя Беларусь является "на самом деле опасной".

Узник Кремля пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен "по правде и совести". В конце выступления он сказал: "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!"

Отметим, прокуроры просили для Гриба 6 лет заключения. Суд огласит решение в деле 22 марта в 11:00.

Павел Гриб

Павел Гриб

Фото: Александр Кохан / Громадське

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Темы
Украинские политзаключенные в РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персона
Павел Гриб
Место
РоссияРостов-на-Дону
Тег
российский суд
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
0
7
Смешно
4
Интересно
30
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Д Алексей
Д Алексей
Паша сильный человек.. держись!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
andrei andrei
andrei andrei
Слава украинским грибам!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Не церемониться с нацистами террористами, по полной привлекать.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Михайлов Александр, правильно, следует давить российскую шваль!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения