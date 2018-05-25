Убийцы 298 человек: в сети показали фото россиян, сбивших "Боинг"

В сети появились фотографии личного состава 53-й зенитной ракетной бригады, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированного в Курске, которые могли быть причастны к запуску ракеты, сбившей авиалайнер малайзийского рейса MH17.

Напомним, что согласно промежуточным итогам расследования катастрофы Boeing-777 в июле 2014 года в небе над Донбассом Международной следственной группы (Joint Investigation Team - JIT), ЗРК "Бук" принадлежал именно 53-й бригаде.

"Группа JIT пришла к данному выводу после проведения широкомасштабного сравнительного анализа и продемонстрировала компьютерную анимацию, иллюстрирующую данный сравнительный анализ. В распоряжении следствия имеется целый ряд фото и видеокадров, на которых зафиксирован ЗРК "Бук", сбивший авиалайнер рейса MH17. В ходе анализа этих изображений был выявлен ряд отличительных признаков. Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно рассматривать как "отпечаток пальцев", - сказано в отчете.

Следствие утверждает, что данный "отпечаток пальцев" был сопоставлен с колоссальным количеством изображений самоходных ЗРК "Бук", как российского, так и украинского происхождения. Единственный ЗРК "Бук", на котором были обнаружено такое же сочетание отличительных признаков — это самоходный ЗРК "Бук", который был многократно запечатлен на фото и видеокадрах во время своего прохождения в составе колонны 53-й бригады 23 — 25 июня 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.