Убийцу сестры Ноздровской могут отпустить: адвокат объяснил причину

Прокуратура Киевской области могла не внести отягчающие обстоятельства дела в обвинительный акт по Дмитрию Россошанскому, осужденному на 7 лет тюрьмы за смертельное ДТП под Киевом, по причине отсутствия доказательств.

"Если прокуратура их не внесла, то это значит, что у них не было доказательств. Видимо судебно-медицинская экспертиза или акт освидетельствования подтвердили, что Россошанский-младший не был в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических веществ", — сказал в комментарии "Обозревателю" адвокат Ярослав Куц.

Он объяснил, что первым делом с места ДТП Россошанского должны были отвезти в специальное подразделение, где проводят освидетельствование на состояние опьянения.

"Если оттуда поступило свидетельство, что человек не был пьян, то вот вам и ответ почему отягчающие обстоятельства не были внесены. Другое дело, если у стороны потерпевших есть подтверждающие это документы. В таком случае им ничего не мешает их подать на стадии ходатайств/дополнений во время рассмотрения дела в суде. Тогда суд примет решение об изменении квалификации и включении их в качестве отягчающих обстоятельств", — резюмировал адвокат.

Как сообщал "Обозреватель", авария с Дмитрием Россошанским произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района. В ДТП погибла 26-летняя Светлана Сапатинская. На момент происшествия дядя Дмитрия Россошанского был председателем Вышгородского районного суда.

Данное дело слушалось два года, сначала – в Вышгороде, после чего его рассматривали в Обухове. В итоге суд приговорил Дмитрия Россошанского к 7 годам лишения свободы. Однако его адвокат пытается обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции.