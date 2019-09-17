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17 сентября • обновлено в 10:32
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Убийцу Гонгадзе могут отпустить? Появились подозрительные данные

1.1т Читать материал на украинском

Экс-начальник Департамента наружного наблюдения МВД Алексей Пукач, который отбывает пожизненное заключение за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, может оказаться на свободе.

Об этом говорится в статье KyivPost. Отмечается, что заключенный продолжает подавать кассации с просьбой изменить наказание и уменьшить его до 15 лет.

При этом обращается внимание на весьма подозрительный нюанс: Пукач резко изменил свои показания. Если раньше он утверждал, что вместе с ним должны сидеть экс-президент Леонид Кучма и его помощник Владимир Литвин, то теперь говорит, что "превысил полномочия".

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Алексей Пукач

Алексей Пукач

"24"

"Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное", — заявил Пукач.

Кроме того, в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко. Теперь, если суд удовлетворит кассацию, он может выйти на свободу.

Следующее заседание по Пукачу суд проведет 9 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября в Украине чтили память журналиста Георгия Гонгадзе, убитого в 2000 году. Именно в этот день 19 лет назад он пропал, а 2 ноября в Таращанском лесу было обнаружено обезглавленное тело, в котором признали Гонгадзе.

Год назад Михаил Бродский рассказал новую версию убийства Гонгадзе и похищения Подольского, а также о других преступлениях команды второго президента Украины Леонида Кучмы.

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Тема
Убийство Гонгадзе
Персона
Алексей Пукач
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
а шереметовских же отпустили даже не посадив. там почему кипеша нет?
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Бек Евгений
Бек Евгений
Пукач
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Serov Oleg
Serov Oleg
свободу леше пукачу!
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