Убийцу Гонгадзе могут отпустить? Появились подозрительные данные

Экс-начальник Департамента наружного наблюдения МВД Алексей Пукач, который отбывает пожизненное заключение за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, может оказаться на свободе.

Об этом говорится в статье KyivPost. Отмечается, что заключенный продолжает подавать кассации с просьбой изменить наказание и уменьшить его до 15 лет.

При этом обращается внимание на весьма подозрительный нюанс: Пукач резко изменил свои показания. Если раньше он утверждал, что вместе с ним должны сидеть экс-президент Леонид Кучма и его помощник Владимир Литвин, то теперь говорит, что "превысил полномочия".

Алексей Пукач "24"

"Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное", — заявил Пукач.

Кроме того, в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко. Теперь, если суд удовлетворит кассацию, он может выйти на свободу.

Следующее заседание по Пукачу суд проведет 9 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября в Украине чтили память журналиста Георгия Гонгадзе, убитого в 2000 году. Именно в этот день 19 лет назад он пропал, а 2 ноября в Таращанском лесу было обнаружено обезглавленное тело, в котором признали Гонгадзе.

Год назад Михаил Бродский рассказал новую версию убийства Гонгадзе и похищения Подольского, а также о других преступлениях команды второго президента Украины Леонида Кучмы.

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