Убийцей депутата оказался близкий друг: подробности громкого ЧП в Черкассах

Новость о том, что в Черкассах разыгрался настоящий боевик с убийством и захватом заложников, 24 мая произвела в СМИ эффект разорвавшейся бомбы. В одно из помещений офисного здания на ул. Крещатик ворвался мужчина. Он выстрелил из пистолета в голову и грудь депутату Черкасского облсовета от ВО "Батьківщина", экс-заммэру Сергею Гуре.

После этого "террорист", хотя и получил ранение из "травмата" охранника депутата, забаррикадировался в помещении с заложниками. OBOZREVATEL узнал подробности громкого преступпения.

Сергей Гура

Убивал лучший друг

Из собственных источников OBOZREVATEL узнал, что подозреваемого в убийстве зовут Николай Гончар. Он бизнес-партнер и один из лучших друзей Гуры на протяжении долгих лет. Доверие между мужчинами было абсолютным.

Сергей Гура, который также является крупным черкасским предпринимателем, переписал на Гончара часть своего бизнеса - утверждает источник.

До последнего дня отношения между Гурой и Гончаром были хорошими. Что могло послужить причиной конфликта, который обернулся такими жуткими последствиями, - пока неизвестно.

Полиция окружила здание в Черкассах

Чтобы нейтрализовать "террориста", полицейские окружили здание. Начальник полиции Черкасщины предложил себя в качестве заложника в обмен на людей и когда приблизился к дверям, с помощью спецназовцев задержал преступника.

Сейчас Гончар находится в больнице под круглосуточной вооруженной охраной. Кстати, налетчик оставил силовикам "сюрприз" в виде растяжки с гранатой Ф-1, которую вовремя обнаружили и обезвредили.

Полиция окружила здание в Черкассах

Мотивы налетчика на данный момент неизвестны, но не исключено, что это мог быть конфликт на почве бизнеса, поскольку убитый Сергей Гура в Черкассах имел большое политическое и бизнес-влияние.

В 2016 году он стал заместителем мэра Анатолия Бондаренко по вопросам деятельности исполнительных органов совета. Источник утверждает, что Гура был кумом Бондаренко.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко

От предпринимателя до политика

Сергея Гуру плотно связывают с криминальным миром, где он известен под кличкой "Гурентий".

В 90-х Гура был частным предпринимателем, затем возглавлял службу охраны банка "Левада", а с 1997 года стал главой правления компании "Боровицьке", специализирующееся на вылове рыбе в Днепре и которое называют фундаментом предпринимательских успехов Гуры.

Сергей Гура Марианна Немченко

В дальнейшем бизнесмен расширял свою бизнес-империю: построил перерабатывающий завод, расстроил сеть своих магазинов. Кроме того Гуре приписывают совместный бизнес с политиком Араиком Мкртчаном (оба будто бы являются сооснователями частной школы "Перлина" и сельхозпредприятия в Чигиринском районе).

Сергей Гура вместе с депутатом Черкасского облсовета Михаилом Бинусовым (убит в 2017-м)

Политическую карьеру Сергей Гура начал в 2007 году - он был избран депутатом облсовета от Социалистической партии. В 2010-м возглавляет Чигиринскую организацию Партии регионов. В 2016-м его назначают заместителем мэра по квоте ВО "Батьківщина".

Завели "уголовку"

В 2017 году следователи ГУ Национальной полиции в Черкасской области открыли в отношении Сергея Гуры уголовное производство по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации), санкция которой предусматривает до двух лет тюрьмы. По данным правоохранителей, в 2015 году экс-заммэра не указал в декларации о наличии недвижимости на Кипре, которая была собственностью его семьи и которую затем продали.

Также Гура почему-то не указал, что он с женой были совладельцами ЧАО "Боровицьке", хотя он писал об этом в своей биографии на страничке облсовета. Кроме того экс-заммэра почему-то "забыл" указать, что имел долю в ЧП "Слігурс" и ЗАО "Ладіс".

Уголовное производство

В декларации за 2017 год Сергей Гура задекларировал квартиру площадью 293 кв. м. три земельных участка в селе Сагуновка под Черкассами площадью 24 тыс. кв. м. и счета в банке в сумме: 65 тыс. грн и... 41 доллар и 4 евро.

Декларация С. Гуры, в которой указаны денежные сбережения

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