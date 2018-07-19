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"Россиянин был в шоке": появилась новая версия убийства украинца в Турции

6.1тЧитать новость на украинском

Украинец Андрей Сова якобы был сильно выпившим во время конфликта с россиянином Андреем Похвальным, который закончился смертью первого.

Об этом OBOZREVATEL заявила очевидица стычки Юлия Захарова. Отметим, что ее точка зрения отличается от того, что рассказывала об инциденте супруга Андрея Совы.

"Футбольный матч еще не начался, по телевизору было видно, что команды готовятся к игре, судья подбрасывает монетку. Тот россиянин (Андрей Похвальный – Ред.) сидел за столом, там были вроде еще женщины, дети. Он был не пьян, может, слегка выпил. А украинец, который постарше (Андрей Сова – Ред.) был хорошо выпивший, он не очень твердо держался на ногах, ходил между столиками", - утверждает Захарова.

Юлия также отдыхала в турецком отеле

Соцсети

По ее словам, Андрей Сова подошел к столику россиянина и завязалась словесная перепалка.

"Затем россиянин встал и как бы шлепнул его по лицу. Украинец упал плашмя на спину и потерял сознание. Сам россиянин был в шоке от того, что произошло. Люди стали оказывать украинцу помощь. Мы еще побежали за водой и салфетками, думали, сейчас пригодится. Россиянин попытался уйти, но сотрудники отеля задержали его, взяли за руки отвели в комнату администратора. Вызвали "скорую", врачи забрали украинца. Но уже тогда говорили, что у него все плохо. Жену его нашли уже через несколько часов", - говорит Захарова.

Ее показания также есть в материалах дела Андрея Похвального.

Андрея Похвального арестовали в Турции

gazetevatan.com

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга Похвального сделала заявление об инциденте, уточнив местонахождение мужа.

Место
Украина
Объекты
избили украинцаАндрей Сова
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Вот скажите мне, что может рассказать об инциденте супруга Андрея Совы, если ее нашли только через несколько часов?
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Русский Солдат, Что муж нажрался,достал и ее в том числе, и она от него свалила!!!
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Еще одна козломордая ТВАРЬ,, вытаскивает такую же тварь из своего стада руцеого СКОТОБЫДЛА!!!
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3
Федоров Кирил
Федоров Кирил
Луцюк Виталий, цюк, тварь ты в зеркале видишь, пей меньше и не быкуй
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1
0
Goodwin Kaa
Goodwin Kaa
Луцюк Виталик Украинская алкашня везде найдёт на свою задницу проблемы.
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3
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