"Убивали сестру, когда я ей звонила": подробности жуткой семейной драмы под Житомиром

Вечером 18 января врачи скорой помощи города Бердичев Житомирской области приехали в одну из квартир на срочный вызов. Там они обнаружили жуткую картину: труп молодой женщины с распухшим лицом.

Как вскоре выяснилось, ею была 29-летняя Юлия Козак. Также в квартире находился ее 7-летний сын Давид и сестра мужа покойной - Светлана Козак, которая и вызвала врачей.

По словам Светланы, ее невестке внезапно стало плохо, она упала на пол, ударилась головой о ванну и вскоре скончалась.

Однако родственники и близкие погибшей убеждены, что это ложь, а на самом деле Юлия была забита и задушена своим мужем Святославом Козаком, который тоже был в квартире, но сбежал до приезда скорой. Также они обвиняют в преступлении Светлану и ее сожителя Владимира. Якобы вся эта троица избивала Юлию на глазах у сына, а после Святослав задушил ее.

Что было дальше?

Вскоре версию о том, что смерть молодой женщины наступила не в результате несчастного случая подтвердили и в полиции.

"18 января в Бердичевской полиции поступило сообщение о смерти женщины 1988 года рождения. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. При осмотре тела видимых телесных повреждений обнаружено не было, но после проведенного судебно-медицинского обследования предварительно установлено, что причиной смерти стала асфиксия (удушье). По данному факту было открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжаются первоочередные следственно-розыскные мероприятия", – рассказали в полиции.

Удивляет то, что правоохранители не увидели повреждений на теле убитой, хотя фотографии позволяют предположить обратное. На лице Козак видны следы, которые очень похожи на синяки. В остальном же позиция полиции полностью совпадает с мнением семьи – она была зверски убита.

Основным подозреваемым в деле, которое было открыто по факту убийства, стал именно Святослав Козак, а его сестра проходит по делу как главный свидетель.

22-го января несколько десятков жителей Бердичева собрались под зданием городского суда с фотографиями покойной. Поводом стало судебное заседание, по итогам которого суд постановил арестовать Козака на 60 дней. Расследование громкого дела продолжается. Если вину главного подозреваемого докажут, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Обозреватель" связался с сестрой убитой, чтобы та рассказала детали трагедии.

- Как ваша сестра жила с мужем? У них часто были конфликты?

- Ссоры у них были с самого начала. Все началось сразу после свадьбы, когда Юля еще была беременна. Святослав постоянно злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

Фото со страницы Facebook погибшей

- А почему ваша сестра это терпела?

- После замужества она жила у него на квартире года два-три. Потом уходила от него. Поменяла три съемных квартиры, но Святослав к ней постоянно приходил, мирился и периодически жил.

- То есть, по сути, преследовал. Ваша сестра обращалась в полицию?

- Он ее часто бил, но она не обращалась. Говорила: "Сейчас я пойду, напишу заявление. Его заберут, а через пару дней выпустят. Потом придет и убьет". Она боялась. Поэтому заявления не зарегистрированы.

- Они мирились, и что дальше?

- День-два все было нормально. Говорил, что не будет бить. Она верила, потому что не хотела, чтобы сын рос без отца. А потом он приходил домой накуренный или пьяный. Дома начинался скандал. Юля говорила: "Бери все, что хочешь. Только уходи". Святослав забирал из дома все: телефоны, зарядки, ноутбуки и даже кастрюли.

Скриншот со страницы Святослава Козака

От него постоянно звучали угрозы: "Если я тебя с кем-то увижу, то убью". Но мы не думали, что он на такое способен.

Скриншот со страницы Святослава Козака

- Сын Давид был в тот вечер в квартире. Он вам что-то рассказывал?

- Да, он был там. Давид сейчас у нас. Мы ему не говорим, что мамы больше нет. Говорим, что она в больнице, у мамы что-то с горлышком. Ничего ему не говорим. Но мы спрашивали у него о том, не слышали ли он что-то или, может, видел.

- Что говорит племянник?

- Он нам такое рассказывает, что мы в ужасе. Давид видел все. Он говорит, что Света (сестра Козака. – Ред.) била маму кулаком в горло, Вова (сожитель Светланы. – Ред.) бил по спине, и папа ее бил-душил. Они ее втроем забивали. А Святослав взял все на себя, чтобы не было пожизненного всем троим. Он все будет тянуть на себя.

При этом они еще хотят все повернуть так, что Юля просто начала задыхаться, а они ее спасали. Ну да, а подъязычную кость моя сестра сама себе сломала.

- Помните свой последний разговор с сестрой?

- Я с ней общалась в тот день. Она мне говорила, что Cвятослав должен зайти и забрать вещи. Хотя особо ценного у него там ничего не было. Мы с ней поговорили где-то в 14:00. Юля как раз сделала малому прививку и шла домой. Сказала, что покрасилась и зашла в два магазина. Все, больше я ее не слышала.

- А после этого вы ей звонили?

- Я ей звонила с семи до девяти вечера. Она постоянно сбивала. Я думала, что может она занята или спит. Потому что бывало такое.

Я говорила с мамой, которая общалась с ней где-то часа в три дня. Она просила меня сбегать к ней и узнать как дела, но я подумала, что она уже легла спать.

- Вы живете рядом?

- Я живу напротив Юли. Две минуты ходьбы. В это время они втроем ее убивали. Там был ее муж, его сестра и ее сожитель. И был Давид.

Сейчас племянник у меня. Я у него спрашиваю: "Ты видел, что я звонила?" Он отвечает: "Да, видел". Спрашиваю: "Почему же не брал трубку?". А он объясняет, что ему запретили отвечать.

- С сестрой мужа тоже были сложные отношения? Что она за человек?

- С ней было очень много неприятных ситуаций. Она часто применяла к Юле силу: хватала за шею, волосы. Она не была нормальной. Постоянно лезла к ним, хотя ее просили не лезть, но она вечно присутствовала у них дома. Не знаю почему. Хотя мы просили Юлю не пускать ее. Вечно там сидела со своим сожителем.

Я когда пришла туда, то Святослав сбежал с места, ее ухажер тоже. Была только сестра и двое медиков. Я спросила: "Почему ты меня не набрала?" Если бы это было не убийство, то они бы позвонили и сказали, что сестре плохо, приходи на помощь. Они этого не сделали. Их там было трое, кто-то один мог это сделать. Ведь так?

Получается, что они скрывали, думали что им делать дальше. Светлана набрала меня в 10 вечера и сказала: "Юля умерла. Иди сюда". Чего же ты меня раньше не набрала?!

У нас есть результаты экспертизы: задушение руками, асфиксия. Сломана подъязычная кость. Я спрашивала у врачей. Они говорят, что ее можно было тогда спасти. Если бы в течение десяти минут скорая предприняла меры. Но врачи приехали, когда уже был труп. А сейчас они хотят сделать так, что она якобы болела.

- А со здоровьем у нее проблемы были?

- Давление было, но они хотят повернуть все так, что Юля была эпилептичка. В суде они говорят, что ее начало подбрасывать, западал язык – это все ложь. У моей сестры никогда ничего такого не было. Если у нее было давление, то с собой всегда были таблетки – она их пила и помогало. В крайнем случае могла вызвать скорую, чтобы те сделали укол.

"Обозреватель" обратился также к сестре подозреваемого Светлане Козак с предложением рассказать свою версию событий, но ответа на момент публикации материала не получил.