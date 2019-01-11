Убийство журналистов в ЦАР: в России выдвинули неожиданную версию

Следственный комитет России заявил, что российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева убили в ЦАР якобы в целях ограбления.

Правоохранители уточнили, что это сделали арабоговорящие бандиты, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

По данным СК РФ, сотрудники интернет-проекта "Центр управления расследованиями" (ЦУР) предложили журналистам за $20 тыс. снять документальный фильм на территории ЦАР, входящей в десятку наиболее опасных стран мира. Однако мужчинам не была предоставлена какая-либо охрана. Кроме того, они якобы прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию.

Убитые в ЦАР журналисты RFE/RL Graphics

"В ходе подготовки сотрудники ЦУР по собственной инициативе обратились к Кириллу Романовскому, который сообщил номер телефона так называемого фиксера по имени Мартин. В переписке с работниками ЦУР он обещал организовать журналистам на территории страны жилье и водителя. Российские журналисты прибыли в столицу ЦАР Банги 28 июля 2018 года, то есть на два дня раньше запланированной даты, в связи с чем с Мартином не встречались. Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране. "Фиксер" по имени Мартин в процессе его найма не участвовал. Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет", — утверждается в сообщении.

30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером того же дня. На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие якобы предлагали им переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь. На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль якобы был остановлен группой вооруженных темнокожих людей, говоривших по-арабски.

Погибшие в ЦАР журналисты Vesti.Ru

"Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия", — озвучили свою версию произошедшего в СК РФ.

Кроме того, в российском ведомстве обвинили ЦУР, задание которого выполняли погибшие журналисты, в попытке оправдать собственные просчеты путем возложения ответственности за убийство на якобы непричастных лиц.

Место, где произошло убийство

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