Убийство журналиста Шеремета: в США выступили с резким заявлением

Государственный департамент США указал на отсутствие прогресса в расследовании Украиной убийства журналиста Павла Шеремета.

В Госдепе отметили, что за год не было существенных продвижений по данному уголовному делу. Об этом сказано в отчете Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США о соблюдении прав человека в Украине за 2018 год.

"В течение года ни один человек не был арестован в связи с убийством известного белорусско-российского журналиста Павла Шеремета в 2016-м. 2 августа его семья подала в суд на генерального прокурора, жалуясь на бездействие ГПУ по делу", – сказано в сообщении.

В отчете говорится, что отсутствие прогресса свидетельствует о "препятствовании на высоком уровне или некомпетентность в расследовании".

При этом Госдеп подчеркнул, что независимые журналистские расследования нашли существенные детали, которых следствие, очевидно, не заметило.

Убийство Павла Шеремета

Как сообщал OBOZREVATEL:

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.

Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировано". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.

Отметим, что посольство США призвало к более тщательному расследованию убийств украинских журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

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