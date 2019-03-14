Убийство журналиста Шеремета: в США выступили с резким заявлением

Государственный департамент США указал на отсутствие прогресса в расследовании Украиной убийства журналиста Павла Шеремета.
В Госдепе отметили, что за год не было существенных продвижений по данному уголовному делу. Об этом сказано в отчете Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США о соблюдении прав человека в Украине за 2018 год.
"В течение года ни один человек не был арестован в связи с убийством известного белорусско-российского журналиста Павла Шеремета в 2016-м. 2 августа его семья подала в суд на генерального прокурора, жалуясь на бездействие ГПУ по делу", – сказано в сообщении.
В отчете говорится, что отсутствие прогресса свидетельствует о "препятствовании на высоком уровне или некомпетентность в расследовании".
При этом Госдеп подчеркнул, что независимые журналистские расследования нашли существенные детали, которых следствие, очевидно, не заметило.
Убийство Павла Шеремета
Как сообщал OBOZREVATEL:
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.
Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировано". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
Отметим, что посольство США призвало к более тщательному расследованию убийств украинских журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.
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