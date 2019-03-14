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Убийство журналиста Шеремета: в США выступили с резким заявлением

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Государственный департамент США указал на отсутствие прогресса в расследовании Украиной убийства журналиста Павла Шеремета.

В Госдепе отметили, что за год не было существенных продвижений по данному уголовному делу. Об этом сказано в отчете Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США о соблюдении прав человека в Украине за 2018 год.

"В течение года ни один человек не был арестован в связи с убийством известного белорусско-российского журналиста Павла Шеремета в 2016-м. 2 августа его семья подала в суд на генерального прокурора, жалуясь на бездействие ГПУ по делу", – сказано в сообщении.

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В отчете говорится, что отсутствие прогресса свидетельствует о "препятствовании на высоком уровне или некомпетентность в расследовании".

При этом Госдеп подчеркнул, что независимые журналистские расследования нашли существенные детали, которых следствие, очевидно, не заметило.

Убийство Павла Шеремета

Убийство Павла Шеремета

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Павел Шеремет
Место
США
Тег
Госдеп США
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Федоров Федор
Федоров Федор
А вот тут у Литро и к° должно очело сжаться.Это для них недобрый знак,если "светочи демократии" начали публично обращать внимание на такие вещи.Похоже Литро списали в утиль.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Интересно, когда этого сукина сына Кучму посадят за убийство Гонгадзе? Давно пора!
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