"Убийство" заммэра Черкасс: к заказу чиновника причастны коп и представитель криминалитета

К заказу убийства Ботнара причастны депутат, коп и представитель криминалитета.

Заказное убийство заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнара готовила группа лиц, в которую входил не только депутат горсовета, но и представитель криминалитета и полицейский.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ". Подчеркивается, что депутат нашел посредника, которому заплатил задаток и поручил подобрать исполнителя преступления.

"Убийство Ботнара готовила группа лиц, в которую входили депутат Черкасского горсовета, выходец из криминальных кругов и действующий сотрудник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области", – цитирует издание источника в правоохранительных органах.

По его словам, благодаря спецоперации правоохранители удалось предотвратить заказное убийство заместителя городского главы Черкасс. Ее провели совместно ГБР и Департамент контрразведки СБУ.

Отмечается, что покушение на Ботнара готовили еще весной. Правоохранителям стало известно о нем в конце мая. Они допросили свидетеля, провели ряд следственных действий, а вечером 15 июля имитировали убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL: