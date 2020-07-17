"Убийство" заммэра Черкасс: к заказу чиновника причастны коп и представитель криминалитета
К заказу убийства Ботнара причастны депутат, коп и представитель криминалитета.
Заказное убийство заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнара готовила группа лиц, в которую входил не только депутат горсовета, но и представитель криминалитета и полицейский.
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ". Подчеркивается, что депутат нашел посредника, которому заплатил задаток и поручил подобрать исполнителя преступления.
"Убийство Ботнара готовила группа лиц, в которую входили депутат Черкасского горсовета, выходец из криминальных кругов и действующий сотрудник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области", – цитирует издание источника в правоохранительных органах.
По его словам, благодаря спецоперации правоохранители удалось предотвратить заказное убийство заместителя городского главы Черкасс. Ее провели совместно ГБР и Департамент контрразведки СБУ.
Отмечается, что покушение на Ботнара готовили еще весной. Правоохранителям стало известно о нем в конце мая. Они допросили свидетеля, провели ряд следственных действий, а вечером 15 июля имитировали убийство.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнара. Мэр рассказал, что чиновника не обнаружили утром 16 июля на своем рабочем месте.
Позднее выяснилось, что правоохранители провели спецоперацию и сымитировали убийство заместителя городского головы, а после передачи денег задержали его организатора – депутата горсовета.
Журналист Сергей Кузляев заявил, что вероятным заказчиком убийства Ботнара является депутат местного горсовета Максим Шадловский.