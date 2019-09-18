Убийство замглавы Акимовской ОТГ на Запорожье: появились подробности

В поселке Акимовка Запорожской области полицейские нашли сожженный автомобиль Daewoo Lanos, на котором мог скрыться вероятный убийца заместителя главы местной объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова.

Авто обнаружили неподалеку от места убийства. Об этом УНИАН сообщили источники в полиции региона (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На территории области ввели план "Сирена" для задержания преступника.

На Запорожье убили замглавы Акимовской ОТГ Актуально

Ранее свидетели сообщили, что нападающий застрелил мужчину, а потом скрылся с места преступления на серебристом Lanos.

По информации издания "Актуально", злоумышленников было несколько, они были в масках.

Нападавшие выбросили оружие, из которого стреляли, за гаражами.

На Запорожье убили замглавы Акимовской ОТГ Актуально

Полицейские нашли сожженное авто, на котором мог скрыться предполагаемый убийца Актуально

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области, в пгт Акимовка, 18 сентября убили заместителя главы местной ОТГ Дмитрия Кириллова. Его застрелили прямо у входа в поселковый совет. По словам очевидцев, преступник добивал свою жертву выстрелами в упор.

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