"Выкопать тело мешал дождь": новые подробности убийства в Харькове

На днях суд в Харькове не отпустил из СИЗО несовершеннолетнего, подозреваемого в страшном убийстве 26-летней Яны Шевченко.

Защита подозреваемого 16-летнего Даниила Редина аргументировала это тем, что парень должен учиться, а сам Редин заявил, что ни в чем не виноват. Однако мама убитой девушки, Жанна Шевченко, уверена – парень заранее планировал зверское убийство, а полиция Холодногорского райотдела сделала все, чтобы уничтожить улики. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Могут пожаловаться в ЕСПЧ?

На заседание апелляционного суда не явился Денис Редин, законный представитель подозреваемого и отец Даниила Редина. По словам мамы погибшей Жанны Шевченко это уже было второе заседание, первое так же перенесли, тогда причиной стало отсутствие третьего судьи.

Погибшая Яна Шевченко (Криворучко) Facebook Жанны Шевченко

"Адвокат Редина не мог назвать причину неявки своего клиента. Такое впечатление, что они специально тянут время, чтобы резонанс стих. Я спросила у адвоката Редина, так где же отец подозреваемого? Адвокат улыбался и говорил, что не знает, не может влиять на своего клиента. Но если они хотят, чтобы его сына выпустили на свободу и так в этом заинтересованы, то почему же он не явился? Я просила адвоката при мне позвонить отцу и спросить, почему он не явился, но защитник отказался", – говорит Жанна Шевченко.

Адвокат Даниила Редина Юрий Бурма пояснил OBOZREVATEL, что не знает, почему отец подозреваемого не пришел. "Если его оповестили о заседании, как положено по закону, то документ об этом должен находиться в материалах судебного дела", – говорит Бурма.

За судом Редин наблюдал во видео из СИЗО Объектив

Но судебное заседание все-таки состоялось, и Даниила Редина оставили под стражей. "Была нарушена процедура, на суде не было ни законного представителя подзащитного, т.е. его отца, ни психолога. Хоть кто-то один должен был присутствовать. Оспорить это решение нельзя, но это является основанием для подачи иска в Европейский суд по правам человека", – говорит адвокат Бурма.

Мама требует пожизненное

На суде мама погибшей Яны потребовала, чтобы Редина посадили не на 10 лет, а пожизненно. "Я сейчас даже не знаю, почему каждое утро просыпаюсь. У меня отняли не только дочь, а жизнь. Моя главная цель – посадить этого убийцу пожизненно. Потому что если ему дадут 10 лет, то в 26 он уже выйдет на свободу. Это возраст моей Яны, которая изуродованная лежит в земле. Он совершил умышленное убийство, заранее вырыл для дочери яму и все спланировал. Значит, выйдя на свободу, он снова начнет убивать, и его жертвой может оказаться ребенок любого из вас", – говорит Жанна Шевченко.

Мама погибшей девушки Жанна Шевченко Объектив

Подозреваемый заранее вырыл яму для Яны

Напомним, харьковчанка Яна Шевченко (Криворучко) была жестоко убита еще 29 июня. "Мы неделю разыскивали дочь, расклеивали объявления, оставляли сообщения в соцсетях, опрашивали и обзванивали всех, кто мог видеть Яну. А как оказалось, полиция Холодногорского отделения уже знала, кто на самом деле убил Яну и где закопано ее тело", – описывает трагедию мама погибшей.

По словам женщины, 16-летний Даниил Редин еще до убийства говорил, что вырыл для Яны яму. Вечером 29 июня Яна, Редин и Валерий Кандела гуляли по городу. "Он тогда еще Валере сказал, что будет убивать Яну, тот ему не поверил. А когда они подошли к дому Рединых на окраине, то Даниил переоделся, взял скалку и стал наносить удары по лицу дочери. Она жутко кричала, а Валерий испугался и убежал", – говорит Жанна Шевченко.

Даниил Редин (в центре) с отцом и младшим братом Instagram Даниила Редина

Редин жестоко бил Яну по лицу, потом по голове, а затем нанес удары ножом в горло. Тело он оттащил в заранее приготовленную яму и закопал. Затем спрятался у друзей, но, подвыпив, рассказывал подробности убийства и даже приводил знакомых посмотреть на могилу девушки.

"Слухи о его хвастовстве распространились по району, и его еще 4 июля пригласили в отдел полиции Холодной горы. Насколько я знаю, он описал свое убийство. А потом позвали папу, который хорошо знает всех полицейских в этом участке, поскольку он сам ранее имел отношение к МВД. После этого папа продал машину, занял деньги и дело стали спускать на тормозах. Они вообще хотели объявить Яну пропавшей без вести", – говорит мама погибшей.

Даниил Редин Instagram Даниила Редина

Местная полиция формально отнеслась к делу

По словам Жанны Шевченко, полиция достаточно формально провела обыск у Рединых. "Они пришли к ним с обыском через 10 дней после убийства. Понятым оказался друг отца Редина, их сосед, который теперь запугивает подростков. Конечно, через столько времени какие улики они могли изъять в доме, все было уничтожено. Редин нож, которым убивал, выкинул в воду. А они нашли нож, воткнутый в дерево возле могилы Яны. Одежду он им достал из шкафа", – говорит мама погибшей.

Также, по словам женщины, тело Яны выкопали только через несколько дней после того, как полиция все узнала, мешали то выходные, то дождь.

Погибшая Яна Шевченко Facebook Жанны Шевченко

"А выкапывать поручили почему-то знакомому отца Редина, который им ремонтирует машину. Так какие тут следственные действия могут быть? В морге тело дочери оказалось помытым. Т.е. делалось все, чтобы просто уничтожить улики. Полиция Холодногорского отдела делала вид, что ведет расследование. Все, что они сделали для поисков дочери – это направили несколько запросов в больницы, тогда как мы по нескольку раз оббегали их и обзвонили. Они не хотели даже запеленговать ее номер телефона, убеждали, что на это понадобится месяц. А подозрение Редину предъявили только через полтора месяца, все это время он спокойно расхаживал по городу и ухмылялся", - возмущается Жанна Шевченко.

Сейчас расследование передано в главное следственное управление Харьковской области, и по словам мамы, его фактически начинают с нуля.

Редину меру пресечения избрали полтора месяца спустя ICTV

В полиции Харьковской области сообщили, что проводят служебное расследование по поводу полицейских Холодногорского отдела полиции. Их подозревают во взяточничестве и саботировании расследования.

"Я не верю этому и продолжаю звонить и обращаться в прокуратуру и СБУ, чтобы они занялись проверкой этих полицейских", - говорит Жанна Шевченко.

Даниил Редин Instagram Даниила Редина

Отец Редина, который ранее являлся командиром отделения воинской части №3005, Денис Редин заявлял OBOZREVATEL, что считает, что девушку его сын не убивал. По его словам, убийцей может быть главный свидетель в этом деле Валерий Кандела. А его сына якобы оговорили и все хотят на него повесить.

По словам мамы погибшей, на суде Даниил вел себя нагло и самоуверенно. Он почему-то выступал по видеосвязи, в суд его не привезли. "Он говорил, что не виноват. И вел себя нагло, так же как и в жизни".

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