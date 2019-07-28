Убийство врага Пашинского: полиция раскрыла жуткие подробности

Полиция обрабатывает часы записей из камер видеонаблюдения в рамках расследования убийства 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу "Француз".

Над делом работает усиленная следственно-оперативная группа. Об этом, как информирует пресс-служба правоохранителей, было заявлено на совещании в ГУ Нацполиции Житомирщины, проходившей под председательством заместителя председателя НПУ Вячеслава Аброськина.

Напомним, тело мужчины, засыпанное землей, нашли в лесу вблизи с. Липляны Малинского района Житомирской области, недалеко автодороги Киев-Ковель (чтобы посмотреть видео с места преступления, поскролльте новость вниз).

По данным издания "Страна", убитый связан с предвыборной кампанией по мажоритарному округу в Корестене, по которому баллотировался скандальный народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский.

Сергей Пашинский Журнал Житомира

В полиции подчеркнули, что устанавливают события с максимальной детализацией последних дней жизни погибшего, отрабатывают его контакты и знакомых, проводят ряд следственно-розыскных мероприятий публичного и негласного характера.

Фото с места инцидента zt.npu.gov.ua

К мероприятиям привлечены сотрудники Департаментов уголовного розыска, стратегических расследований и других подразделений криминальной полиции НПУ.

По словам Аброськина, сейчас полицией отрабатываются различные версии случившегося: причастность погибшего к криминальным разборкам, избирательной кампании, личные неприязненные отношения и другие.

Также в полиции добавили, что в конце июня 2019 убитый был объявлен в розыск как без вести пропавший.

Фото с места инцидента zt.npu.gov.ua

"Кроме того, человек был подозреваемым в совершении убийства другого коростенца, что произошло в марте 2018 года в одном из развлекательных заведений города во время конфликта с несколькими мужчинами", – подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, по информации журналистов, Илья Обиход исчез 28 июня после того, как помог противникам Пашинский подобрать клонов-однофамильцев – Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.

Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. С обеими якобы "жестко" пообщались люди по охране Сергея Пашинского.

Фото с места инцидента zt.npu.gov.ua

Фото с места инцидента zt.npu.gov.ua

Фото с места инцидента zt.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 22 июля, из Киева в Житомирскую область направили вертолет со спецназом на избирательный округ №64, где проиграл Пашинский.

Это было связано с "анализом оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий".

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