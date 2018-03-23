Дело Волошина: пропагандисты пошли против воли Кремля

Российское агентство Sputnik, которое многократно распространяло лживую информацию об Украине, обвинило погибшего летчика-героя АТО Владислава Волошина в крушении Boeing 777 малайзийских авиалиний, несмотря на то, что эту версию давно опровергли власти РФ.

"В условиях информационной войны лучше не подставлять собственное государство. Об этом, однако, постоянно забывают в Sputnik. Так, на портале опубликовали разбор набирающей популярность версии о том, что самоубийство бывшего летчика ВВС Украины Владислава Волошин – это на самом деле убийство, организованное украинскими спецслужбами с целью устранить главного свидетеля и исполнителя уничтожения малазийского боинга", – говорится в Telegram-канале "Минправды".

Так, пропагандисты озаглавили статью следующим образом: "Заставили молчать? Украинский военный летчик, обвиненный в атаке на Boeing MH17, найден мертвым".

"Однако проблема всей этой конспирологической статьи состоит в том, что версию о том, что рейс MH17 сбила ракета "воздух-воздух", давно не признает никто, в том числе и российские власти, после того, как в октябре 2015 года была опубликована окончательная версия технического расследования катастрофы, проведенного Советом по безопасности Нидерландов. Согласно расследованию, самолет однозначно был сбит "Буком". Вопрос только в том, с чьей территории. Подконтрольной Украине или ополченцам?" – говорится в сообщении.

В "Минправды" уточнили, что самое смешное заключается даже не в этом.

"А то, что Sputnik решили проиллюстрировать статью инфографикой, на которой указываются две основные версии: российская и нидерландская. И разница в них лишь в том, откуда был произведен выстрел из "Бука". Никакого управляемого Волошиным самолета нет ни в той, ни в другой версии", – резюмировали в "Минправды".

Скриншот иллюстраций с Sputnik

Скриншот иллюстраций с Sputnik

Как сообщал "Обозреватель", Волошин застрелился в собственной квартире 18 марта. Именно его российские власти обвиняли в атаке на малайзийский "Боинг", сбитый над Донбассом. Эта версия была полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

21 марта состоялась церемония прощания с Героем Украины, на которую пришли сотни людей.