Убийство Веремия: суд отменил закрытие дела против Крысина

Печерский районный суд Киева отменил постановление Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного производства против руководителя "титушек" Юрия Крысина по подозрению в убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

В частности, в решении суда от 7 мая сказано, что суд рассмотрел ходатайство адвоката об отмене постановления прокурора Евгения Красножона от 1 августа 2014 года о закрытии дела против Крысина по ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса, передают "Українські Новини".

В судебном заседании заявитель, следователь и прокурор поддержали жалобу, просили ее удовлетворить, отметив, что прокурор Красножон закрыл уголовное производство против Крысина незаконно, так как расследование велось по другим статьям УК.

"С учетом изложенного обжалуемое постановление о закрытии уголовного производства не может считаться законным и подлежит отмене", - постановил суд.

Таким образом, судья полностью удовлетворил ходатайство адвоката. Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, Крысин известен в криминальных кругах под кличками "Шкаф", "Крыса", "Шрек". По версии правоохранителей, он является одной из ключевых фигур в иерархии титушек-уголовников, которые занимались нападениями, похищениями, пытками и убийствами во время Майдана.

Однако все эти годы правосудие закрывало глаза на "подвиги" Крысина. Волну общественного негодования вызвал неожиданно мягкий приговор по делу Веремия - условное наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Это спровоцировало акции протеста в Киеве.

По данным обвинения, Крысин в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года организовал группу людей, совершивших нападение на машину такси, в которой находился журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий. Крысин вместе с другими людьми избивал журналиста битами, пока один из участников нападения не нанес Веремию смертельное огнестрельное ранение.

Дарницкий районный суд Киева избрал 29 марта Крысину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.