Убийство Веремия: Крысина приговорили к тюрьме

Суд приговорил соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина к 5 годам лишения свободы.

Решение суда сообщила адвокат матери журналиста Виктория Дайнека, передает "Украинская правда".

"Прокуратура просила 6, я просила 7, максимальная по статье санкция, но суд отменил приговор и дал 5 реальных лет", – пояснила она.

Отметим, ранее суд приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы условно, из-за чего прокуратура и обратилась в Апелляционный суд Киева.

Юрий Крысин 24 Канал

Напомним, 22 декабря 2017 года Крысина приговорили к 4 годам условно с испытательным сроком в 2 года.

По данным обвинения, Крысин в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года организовал группу людей, совершивших нападение на машину такси, в которой находился журналист Вячеслав Веремий.

Крысин вместе с другими людьми избивал журналиста битами, пока один из участников нападения не нанес ему смертельное огнестрельное ранение. Сам подозреваемый признал себя виновным в хулиганстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее судью Шевченковского районного суда Киева Олега Линныка, который дал Крысину условный срок, уволили с работы.