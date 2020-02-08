"Все случайно, я не хотела!" В сети показали девушку, застрелившую инструктора в тире в Полтаве

В Октябрьском районном суде Полтавы 8 февраля прошло заседание по делу убийства инструктора в тире "Объект 7,62". Имя подозреваемой – Вероника Моторина.

Об этом сообщило издание "Общественное: UA". На суде девушка заявила, что убила мужчину якобы не нарочно (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Судья Ирина Блажко приняла решение взять Моторину под стражу сроком на 60 суток. Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемой под стражу без внесения залога.

Убийство в тире Объект 7,62 совершила Вероника Моторина Коллаж

"Я хочу сказать, что это было случайно. И я бы не хотела, чтобы он умер. Это все, что я хочу сказать", – сообщила подозреваемая.

Вероника Моторина на заседании суда Общественное: UA

Вероника Моторина на заседании суда Общественное: UA

Открыто уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство).

В 2018 году Моторина разыскивалась полицией, она бежала из оздоровительного лагеря.

"Моторина Вероника Николаевна, 06.05.2001 г.р. жительница города Днепр... 03.08.2018 года около 2:15 ушла из оздоровительного лагеря, расположенном в с. Красное Скадовского района. При проверке установлено, что она собиралась поехать домой через Херсон", – сообщали копы.

Фото, по которому разыскивали девушку Пресс-служба полиции

Портал kg.ua пишет, что, по их данным, после выстрелов в инструктора девушка якобы хотела застрелить себя, но второй инструктор выбил из ее рук оружие.

Ранее озвучивалась версия того, что 18-летняя девушка выпустила две пули в первого инструктора, после чего хотела попасть во второго.

Как писал OBOZREVATEL, девушка-стрелок, убившая мужчину в тире, попыталась скрыться, однако была задержана полицией. По словам правоохранителей, она выглядела очень спокойной.

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