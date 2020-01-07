Убийство двух девушек в Киеве: полиция привела подозреваемого на место преступления

Национальная полиция Украины провела следственные действия в Киеве, в квартире, в которой 4 января обнаружили тела двух убитых молодых девушек.

Об этом сообщает ТСН. По их информации, местные жители видели, как правоохранители заносили манекен и заводили подозреваемого в убийстве девушек Сергея Ксьондзика в квартиру, где нашли тела. Следственные действия продолжались около трех часов, после этого подозреваемого в наручниках из подъезда вывели вооруженные автоматами полицейские.

Прессу на место преступления сотрудники полиции не пустили, а также отказались давать какие-либо комментарии. Позднее в пресс-службе Нацполиции сообщили, что 8 января будут избирать меру пресечения подозреваемому.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января в Киеве, в Подольском районе, местная жительница обнаружила два трупа в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год. Погибшими оказались две девушки, одна из них – несовершеннолетняя.

Позднее стало известно, что полиция задержала двух подозреваемых. Одним из них оказался рецидивист, а вторая – 29-летняя молодая мать.

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