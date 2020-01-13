Убийство в Каховке: из МВД со скандалом уволили трех полицейских

Из МВД уволили полицейского Каховского отдела, Херсонская область, который был свидетелем резонансного убийства.

Также были уволены еще два правоохранителя, сообщает пресс-служба ГУ НПУ Херсонской области.

Уволенным оказался старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Александр Портной. Материалы в отношении него направили в Государственное бюро расследований.

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"В результате ненадлежащих первоочередных следственных действий работников Каховского отдела полиции при расследовании убийства я принял решение о проведении служебного расследования. Относительно полицейских применены самые строгие дисциплинарные взыскания", – сообщил начальник областного главка полиции Александр Прокудин .

По результатам расследования отстранили от занимаемых должностей руководство Каховского отдела полиции. Относительно дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также относительно следователя, в производстве которого находится дело об убийстве мужчины, применили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.

Членов следственно-оперативной группы, а именно следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволили из органов внутренних дел Украины.

Ранее Портной подтвердил, что был вместе с подозреваемым в убийстве Юрием Кашниковым 1 января и стал свидетелем конфликта между ним и убитым в тот день Владимиром Чебукиным.

Александр Портной Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Местных жителей города Каховка потрясло резонансное убийство 26-летнего мужчины, в котором замешан полицейский.

Известно, что 1 января житель Каховки приехал к своей бывшей жене, чтобы решить вопрос опеки над ребенком. У него, вероятно, выстрелил нынешний сожитель женщины, бывший работник правоохранительных органов.

Убитый житель Каховки Владимир Чебукин раньше постоянно имел конфликты с сожителем его бывшей жены, будущим нападающим Юрием. Причиной ссор был сын Владимира.

5 января адвокат семьи убитого мужчины в Каховке Херсонской области Ирина Краснова сообщила, до сих пор не получила материалы уголовного производства.

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