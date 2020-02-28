Убийство в доме экс-министра Кожары: соратница Януковича попыталась "замять" преступление

Семье погибшего председателя правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого предлагали миллион долларов, чтобы отказаться от претензий к экс-главе МИД Леониду Кожаре.

Об этом в Facebook сообщил журналист Егор Чечеринда.

"На родителей и семью убитого с разных сторон стремятся выйти на известные лица, которые предлагают 1 млн долларов за то, чтобы близкие официально отказались от каких-либо претензий к экс-министру МИД", – говорится в сообщении.

Убийство Сергея Старицкого

По его словам, "отмазать" Кожару пыталась и бывший нардеп от "Партии регионов" Татьяна Бахтеева.

"Бахтеева активно уговаривает медэкспертов "не ломать судьбу" подозреваемому, ведь "Сергея все равно уже не вернуть" … Интересный факт, когда полиция приехала к дому Кожара, она увидела убитого с пистолетом в руке, а Леонид Кожара с 2,5 промилле алкоголя в крови начал объяснять правоохранителям подробности "самоубийства" товарища на изысканном английском языке, как будто не понимая украинского или русского. Дождемся результата экспертизы. Правоохранители говорят, что выезд Кожары за границу в страны уже ограничено", – написал Чечеринда.

Журналист Денис Казанский в соцсети отметил, что со своих источников в МВД узнал, что в момент убийства Старицкого в доме кроме него находились только Кожара и его жена.

"Первоначальную версию о том, что Старицкий якобы выстрелил сам в себя, озвучила хозяйка дома. Довольно быстро выяснилось, что она лжет, и самоубийства не было. А это значит, что понести уголовную ответственность за все, что случилось, должен не только сам Кожара, но и его жена, которая фактически является соучастницей преступления и выгораживает убийцу. Казалось бы все ясно, но ... Кожара гуляет на свободе, будто из его пистолета в его доме никого не убивали", – добавил Казанский.

Журналист отметил, что в МВД должны провести экспертизу, которая подтвердит версию убийства. Однако тут могут возникнуть проблемы, ведь погибшего Старицкого уже похоронили.

"Значит, с телом уже были проведены все необходимые в таких случаях манипуляции и экспертизы. Сколько же еще нужно ждать? Разве преступников у нас не задерживают на месте преступления и не помещают в СИЗО? Чем бывший министр Кожара лучше обычного гражданина?", – подчеркнул Казанский.

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