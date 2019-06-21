Убийство украинца на курорте в Турции: подозреваемый россиянин оказался на свободе

Прокуратура Турции освободила из-под стражи россиянина, который в прошлом году на курорте Алания забил до смерти украинца Андрея Сову.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает "Укринформ". Напомним, подозреваемый был арестован турецкими правоохранителями 17 июля 2018 года.

"Консульство Украины в Анталии держит на постоянном контроле вопрос продления прокуратурой Турции следствия по делу гражданина Российской Федерации, который нанес смертельный удар гражданину Украины А.Сове в июле прошлого года на курорте Алания.

По полученной консульством от прокуратуры Турции информации, подозреваемое в совершении преступления лицо было освобождено из-под стражи", – говорится в документе.

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Как отметили в МИД, украинское консульство направило дополнительный запрос в прокуратуру для получения более подробной информации, в частности относительно места пребывания упомянутого лица. Пока ответа от турецкой стороны не поступало.

Арест подозреваемого и убитый Сова Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга убийцы рассказала, что он находится в Турции.

Напомним, украинец, 55-летний житель Запорожской области Андрей Сова, успел только один день отдохнуть на турецком курорте Аланья. Они с супругой прилетели туда из Запорожья 6 июля.

А 7 июля, во время трансляции в кафе отеля футбольного матча, где сборная России проиграла Хорватии, он поссорился с 30-летним россиянином Андреем Похвальным.

Российский болельщик ударил Андрея, тот упал и сильно ударился головой. Он скончался в больнице Турции 14 июля.

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