Убийство украинки на курорте в Турции: опубликовано фото

СМИ опубликовали фамилию и фото гражданки Украины, которая была убита в Анталии (Турция).

Ее звали Юлия Билегуб, 42 года, пишет местное издание Takvim.

Тело женщины было отправлено в Институт судебной медицины Антальи для вскрытия.

Подозреваемый в убийстве украинки Yeni Alanya

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Юлия Билегуб скрин документа

Турецкие журналисты придерживаются версии правоохранителей, что украинка занималась проституцией и была убита после встречи с клиентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в мексиканском штате Пуэбла зверски убили 37-летнюю украинку Ярославу Ненастину.

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