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11 апреля • обновлено в 00:52
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Убийство Старицкого: супруге экс-министра Кожары грозит тюрьма за дачу ложных показаний

1.4т
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Супруга экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары Марина Козерод может быть приговорена к пяти годам лишения свободы за дачу ложных показаний.

Прикрывая своего мужа и взяв вину за убийство медиа-менеджера Сергея Старицкого на себя, она обманула следствие, которое установило ее невиновность, информирует пресс-служба Нацполиции.

"Женщина, стараясь прикрыть своего мужа, в суде заявила, что подозреваемый не убивал товарища, а именно она причастна к смерти гостя. Полицейские провели необходимые следственные действия и установили, что подозреваемая солгала. За ложные показания ей грозит до 5-ти лет заключения", – сказано в сообщении.

По словам женщины, она пыталась отобрать пистолет, который находился в руках у погибшего. Во время этой борьбы якобы и раздался смертельный выстрел, а ее мужа "в этот момент не было в комнате".

Марина Козерод

Марина Козерод

ТСН

Однако следователи обнаружили расхождение с материалами дела, проанализировав стенограмму выступления женщины в суде.

"В присутствии адвокатов, судебно-медицинского эксперта и правоохранителей, подозреваемая воспроизвела события того вечера. После детального исследования, эксперты сделали вывод, что жене экс-министра неизвестны все обстоятельства происшествия, поэтому она не может быть причастна к указанному убийству, а следовательно, ее показания неправдивы", – отметили в полиции.

Дом Кожары, где произошла трагедия

Дом Кожары, где произошла трагедия

"Информатор"

Дом Кожары, где произошла трагедия

Дом Кожары, где произошла трагедия

"Информатор"

За ложные показания женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5-ти лет.

Леонид Кожара и Сергей Старицкий

Леонид Кожара и Сергей Старицкий

Как писал OBOZREVATEL, 21 февраля в имении министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова Леонида Кожары нашли тело бизнесмена Сергея Старицкого. 22 февраля Национальная полиция по согласованию с прокуратурой переквалифицировала уголовное производство по факту гибели мужчины с самоубийства на умышленное убийство.

Кожара имел право на оружие, которое было обнаружено на месте гибели Старицкого, однако оно должно было храниться в сейфе.

25 марта стало известно о задержании Кожары. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. 27 марта его отправили под арест на два месяца с залогом 14 миллионов гривен.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Убийство Старицкого
Персона
Леонид Кожара
Место
Украина Киев
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