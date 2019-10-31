Убийство сотрудника АП: появились неожиданные результаты экспертизы

В организме сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, тело которого нашли 14 марта возле церкви в Киеве, обнаружили психотропный препарат клозапин.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Результаты показали наличие в организме пострадавшего клозапина и этилового спирта, попавших в его организм одновременно примерно за 3-5 часов до наступления смерти", – рассказала она.

Убийство Бухтатого: появились результаты экспертизы Газета 2000

Отметим, решение провести дополнительную токсикологическую экспертизу было принято после того, как следствие выяснило, что телесные повреждения на теле Бухтатого не были причиной его смерти.

Максимець добавила, что следствие имеет достаточно доказательств причастности к разбойному нападению на Бухтатого двух человек, один из которых предстанет перед судом. Обвинительный акт по нему был направлен в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

В то же время следствию не удалось установить причастность этих лиц к действиям, которые привели к смерти потерпевшего в связи с попаданием в организм клозапина.

Поэтому действия нападавших квалифицированы по 2 с. 187 УК Украины - разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни лица, подвергшегося нападению.

Клозапин часто используется грабителями. Злоумышленники обычно подмешивают препарат в алкоголь жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого нашли на улице Баггоутовской. Перед смертью мужчина был ограблен.

Предварительной причиной смерти в пресс-службе полиции Киева назвали ишемическую болезнь сердца. При этом у погибшего была сломана носовая кость.

Подозреваемыми в убийстве оказались двое граждан Армении. У них нашли мобильный телефон Бухтатого, а украденные деньги преступники пошли тратить в ближайшем магазине. С банковской карты мужчины успели снять 8 тыс. гривень.

15 марта задержанному 25-летнему гражданину Армении объявили о подозрении в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации президента.

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