Не только "российский след": юрист указала на "ниточки" и мотивы в убийстве Шеремета

К убийству в Киеве российского журналиста Павла Шеремета могут быть причастны бывшие или нынешние сотрудники спецслужб, но версию о "российском следе" пока нельзя считать главной.

Об этом рассказала в эфире ObozTV юрист-криминолог Анна Маляр, комментируя 2-ю годовщину резонансного преступления.

"Следствие должно искать не только исполнителей. Очевидно, что это организовывала целая группа людей. Тут будут несколько цепочек подозреваемых. Это не только заказчики и организаторы. Очевидно, будут пособники. И по тем внешним признакам этого преступления, которые мы видим, это будет группа людей, а не кто-то один", - заявила эксперт.

Маляр прокомментировала версию о российском следе преступления: "Я бы не исключала эту версию, хоть и скептично к ней отношусь. Мы не можем отрицать, что в Украине идет война, и соответственно, Российская Федерация ведет боевые действия не только на востоке, но и путем диверсионных акций на мирной территории".

По словам юриста, чтобы брать за основу версию о причастности РФ, необходимо путем расследования опровергнуть все остальные версии.

"Если мы говорим о Павле Шеремете, надо исключить его профессиональную деятельность всередине Украины, важно исключить его связи с бизнес-кругами... Просто говорить, что это российский след, было бы с профессиональной точки зрения неправильно", - считает она.

"Мы с вами до конца не знаем жизни Павла Шеремета, что он делал кроме тех эфиров, где он участвовал, кроме прямой журналистской работы. Возможно у него еще какая-нибудь была деятельность. Поэтому может быть как внешний след, так и внутренний", - добавила Маляр.

Криминолог также отметила, что шансы найти виновных есть, особенно если к организации убийства причастны бывшие и действующие работники спецслужб.

"Кажется, что там все законспирировано, но есть шанс раскрыть, потому что могут быть связи с людьми, которые по сегодняшний день там работают. А по самому характеру совершения убийства можно допустить, что к его организации причастны люди, которые имеют богатый опыт в спецслужбах", - заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция засекретила часть материалов по делу Павла Шеремета.

Российский журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.