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16 декабря • обновлено в 21:49
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Убийство Шеремета: журналисты разгромили "решающую" экспертизу

1.3т
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Журналисты заявили, что результаты "решающей" экспертизы министра МВД Украины Арсена Авакова по делу убийства журналиста Павла Шеремета весьма не однозначные, а доказательства – не убедительные.

Как сообщает Слідство.Інфо, экспертиза не содержит однозначных выводов, что персонажи на видео и подозреваемые – одни и те же лица (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, четверо экспертов проанализировали, может ли быть обвиняемая – детский хирург Юлия Кузьменко – женщиной-килером, которая подложила взрывчатку под авто, а утром подорвала его.

Один эксперт не смог идентифицировать их как одного человека. Психологическая экспертиза показала, что может. Портретная не смогла дать четкого ответа. Экспертиза походки назвала доказательства условно-достаточными для того, чтобы утверждать идентичность лиц.

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Аваков также опирается на выводы британского эксперта-криминалиста Ивана Бирча. Журналисты проанализировали результаты предыдущей экспертизы британца от 1 октября.

Журналисты разгромили "решающую" экспертизу по Шеремету

Журналисты разгромили "решающую" экспертизу по Шеремету

Согласно документу, женщина, которая делала фото видеокамер, готовясь к убийству, женщина на видео, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая могла подорвать авто Шеремета, – с существенной вероятностью один и тот же человек.

Это означает, что все три человека – Кузьменко, а не арестованная Яна Дугарь. В то же время, по словам расследователей, доказать сходство крайне сложно, если сравнить фотографию Кузьменко и персонажа на видео.

Журналисты разгромили "решающую" экспертизу по Шеремету

Журналисты разгромили "решающую" экспертизу по Шеремету

Журналисты также предполагают, что данная экспертиза Бирча "могла поставить под сомнение выводы следователей и разрушить стройный рассказ", поэтому не была обнародована.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Полиция назвала подозреваемых в организации убийства. Получается целая организованная группа: Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления; Юлия Кузьменко, волонтер, заведующая отделением рентгенографии; работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугар.

  • Им предъявлено обвинение по ст. 115 (Умышленное убийство).

  • Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность похищения детей скандальной волонтеры Маруси Зверобой. Они хотели прибегнуть к этому для дестабилизации ситуации и отвлечение внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

  • Также следствие отмечает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медичка Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

  • Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Арсен Аваков Юлия Кузьменко
Место
Украина Киев
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Украинские журналисты , как специалисты разгромили позиции следствия и прокуратуры! Страна 404
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