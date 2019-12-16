Убийство Шеремета: журналисты разгромили "решающую" экспертизу

Журналисты заявили, что результаты "решающей" экспертизы министра МВД Украины Арсена Авакова по делу убийства журналиста Павла Шеремета весьма не однозначные, а доказательства – не убедительные.

Как сообщает Слідство.Інфо, экспертиза не содержит однозначных выводов, что персонажи на видео и подозреваемые – одни и те же лица (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, четверо экспертов проанализировали, может ли быть обвиняемая – детский хирург Юлия Кузьменко – женщиной-килером, которая подложила взрывчатку под авто, а утром подорвала его.

Один эксперт не смог идентифицировать их как одного человека. Психологическая экспертиза показала, что может. Портретная не смогла дать четкого ответа. Экспертиза походки назвала доказательства условно-достаточными для того, чтобы утверждать идентичность лиц.

Аваков также опирается на выводы британского эксперта-криминалиста Ивана Бирча. Журналисты проанализировали результаты предыдущей экспертизы британца от 1 октября.

Журналисты разгромили "решающую" экспертизу по Шеремету

Согласно документу, женщина, которая делала фото видеокамер, готовясь к убийству, женщина на видео, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая могла подорвать авто Шеремета, – с существенной вероятностью один и тот же человек.

Это означает, что все три человека – Кузьменко, а не арестованная Яна Дугарь. В то же время, по словам расследователей, доказать сходство крайне сложно, если сравнить фотографию Кузьменко и персонажа на видео.

Журналисты разгромили "решающую" экспертизу по Шеремету

Журналисты также предполагают, что данная экспертиза Бирча "могла поставить под сомнение выводы следователей и разрушить стройный рассказ", поэтому не была обнародована.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Полиция назвала подозреваемых в организации убийства. Получается целая организованная группа: Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления; Юлия Кузьменко, волонтер, заведующая отделением рентгенографии; работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугар.

Им предъявлено обвинение по ст. 115 (Умышленное убийство).

Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность похищения детей скандальной волонтеры Маруси Зверобой. Они хотели прибегнуть к этому для дестабилизации ситуации и отвлечение внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

Также следствие отмечает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медичка Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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