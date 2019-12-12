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12 декабря • обновлено в 18:47
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Убийство Шеремета: Зеленский выступил с заявлением о заказчике

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что заказчик убийства журналиста Павла Шеремета будет найден.

Об этом он сказал на брифинге МВД в четверг, 12 декабря, когда стало известно о задержании подозреваемых в преступлении.

Хоть следствие пока что не установило заказчика, президент подчеркнул, что было получено много ответов.

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"Но есть еще один вопрос: кто заказчик. Думаю, в следующий раз мы услышим. И это будет третья, последняя встреча по этому делу", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.

12 декабря следствие назвало четыре основные версии убийства. Однако более вероятная – попытка дестабилизации ситуации в Украине путем убийства известной личности.

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Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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