Убийство Шеремета: Зеленский выступил с заявлением о заказчике

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что заказчик убийства журналиста Павла Шеремета будет найден.

Об этом он сказал на брифинге МВД в четверг, 12 декабря, когда стало известно о задержании подозреваемых в преступлении.

Хоть следствие пока что не установило заказчика, президент подчеркнул, что было получено много ответов.

"Но есть еще один вопрос: кто заказчик. Думаю, в следующий раз мы услышим. И это будет третья, последняя встреча по этому делу", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.

12 декабря следствие назвало четыре основные версии убийства. Однако более вероятная – попытка дестабилизации ситуации в Украине путем убийства известной личности.

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