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23 декабря • обновлено в 09:58
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Убийство Шеремета: адвокат показал нестыковки в версии полиции по Антоненко

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Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал резонансные фото. Они доказывают, что человек на скриншотах видео, обнародованных полицией, не является еще одним подозреваемым Андреем Антоненко.

Ведь у него на одежде совершенно другие принты. Сравнение изображений Влад Добош провел на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, он сопоставил фото Антоненко в футболке с логотипом Black Label Society, а также кадр видео со столкновениями полиции и сторонников блокады Крыма в Херсонской области (2015 год). На последнем фигурировал мужчина в толстовке с принтом Orlando.

Фото, представленные в качестве доказательств полицией

Фото, представленные в качестве доказательств полицией

Facebook Влада Добоша

Фото, представленные в качестве доказательств полицией

Фото, представленные в качестве доказательств полицией

Facebook Влада Добоша

Фото, представленные в качестве доказательств полицией

Фото, представленные в качестве доказательств полицией

Facebook Влада Добоша

Новости
Убийство Шеремета: Антоненко в СИЗО пошел на крайние меры

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

"Прямой"

"Итак, друзья, вспомните брифинг МВД и человека с принтами, будто бы Рифмастер! А теперь внимание, смотрите фото и видео! Добавляю скрины с брифинга и добавляю видео и фото реального человека! И видео, где он зафиксирован. И это явно не Рифмастер!" – написал Добош.

Скриншот столкновений на Херсонщине

Скриншот столкновений на Херсонщине

Facebook Влада Добоша

Скриншот столкновений на Херсонщине

Скриншот столкновений на Херсонщине

Facebook Влада Добоша

Скриншот столкновений на Херсонщине с человеком в худи Orlando

Скриншот столкновений на Херсонщине с человеком в худи Orlando

Facebook Влада Добоша

Скриншот столкновений на Херсонщине с человеком в худи Orlando

Скриншот столкновений на Херсонщине с человеком в худи Orlando

Facebook Влада Добоша

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Андрей Антоненко (Riffmaster) Юлия Кузьменко
Место
Украина
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