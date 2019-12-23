Убийство Шеремета: адвокат показал нестыковки в версии полиции по Антоненко

Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал резонансные фото. Они доказывают, что человек на скриншотах видео, обнародованных полицией, не является еще одним подозреваемым Андреем Антоненко.
Ведь у него на одежде совершенно другие принты. Сравнение изображений Влад Добош провел на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Так, он сопоставил фото Антоненко в футболке с логотипом Black Label Society, а также кадр видео со столкновениями полиции и сторонников блокады Крыма в Херсонской области (2015 год). На последнем фигурировал мужчина в толстовке с принтом Orlando.
Фото, представленные в качестве доказательств полицией
Facebook Влада Добоша
Фото, представленные в качестве доказательств полицией
Facebook Влада Добоша
Фото, представленные в качестве доказательств полицией
Facebook Влада Добоша
Андрей Антоненко
"Прямой"
"Итак, друзья, вспомните брифинг МВД и человека с принтами, будто бы Рифмастер! А теперь внимание, смотрите фото и видео! Добавляю скрины с брифинга и добавляю видео и фото реального человека! И видео, где он зафиксирован. И это явно не Рифмастер!" – написал Добош.
Скриншот столкновений на Херсонщине
Facebook Влада Добоша
Скриншот столкновений на Херсонщине
Facebook Влада Добоша
Скриншот столкновений на Херсонщине с человеком в худи Orlando
Facebook Влада Добоша
Скриншот столкновений на Херсонщине с человеком в худи Orlando
Facebook Влада Добоша
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.
По решению суда, Яну Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.
Антоненко на суде заявил, что невиновен. Он также указал на различия между собой и подозреваемым с камер наблюдения.
Находясь в СИЗО, Андрей Антоненко написал письмо маме убитого журналиста.
Кроме того, он отказался давать показания по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
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