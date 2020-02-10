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10 февраля • обновлено в 20:56
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"Более чем дружеское общение": в МВД заявили о связи подозреваемых в убийстве Шеремета с СБУ

2.2т
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Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета заметили связь между подозреваемыми и сотрудниками Службы безопасности Украины.

Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает "РБК-Украина".

По его словам, проверяют уже более 10 сотрудников СБУ. "Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общение, которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше 10 сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", – уточнил замминистра.

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В МВД заявили о связи подозреваемых в убийстве Шеремета с СБУ

В МВД заявили о связи подозреваемых в убийстве Шеремета с СБУ

Корреспондент

В то же время в СБУ официально не подтвердили, но и не опровергли эти заявления. "Дело ведет МВД, поэтому они должны это комментировать", – заявила пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Антон Геращенко Юлия Кузьменко Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На укроине "возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье "шайкой"" (с) Имя ему - СБУ.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Minaev Alexey, в точку!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Кристина Стефанова, Вы провокатор,пытающийся разорвать единение нации !
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Антона на Миротварь ! Он хочет всадить нож в спину единой нации ! Склоки между силовыми структурами не допустимы ! СБУ все делает для единения и процветания. А Шеремета все равно ФСБ бы замочил .
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