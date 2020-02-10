"Более чем дружеское общение": в МВД заявили о связи подозреваемых в убийстве Шеремета с СБУ

Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета заметили связь между подозреваемыми и сотрудниками Службы безопасности Украины.

Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает "РБК-Украина".

По его словам, проверяют уже более 10 сотрудников СБУ. "Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общение, которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше 10 сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", – уточнил замминистра.

В МВД заявили о связи подозреваемых в убийстве Шеремета с СБУ Корреспондент

В то же время в СБУ официально не подтвердили, но и не опровергли эти заявления. "Дело ведет МВД, поэтому они должны это комментировать", – заявила пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сеть слили запись разговора Владислава Грищенко "Бучи" с СБУшником, который рассказывал ветерану АТО, как вести себя с правоохранителями. Мужчина не считается подозреваемым по делу Шеремета, однако полиция связывает его с расследованием.

Появилась также запись разговора подозреваемой Юлии Кузьменко с Василисой Мазурчук – женой консультанта-эксперта по оперативным вопросам СБУ.

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